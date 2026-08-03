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ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τις φλόγες, ο εφιάλτης των λασπορροών: Δραματική προειδοποίηση Λέκκα για Ρέθυμνο και Αττικοβοιωτία

Ευθύμιος Λέκκας
clock 15:51 | 03/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τον κώδωνα του κινδύνου για την εκδήλωση έντονων πλημμυρών και κατολισθήσεων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, χτύπησε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΕΡΤnews, ο καθηγητής ανέλυσε τις δραματικές συνέπειες που αφήνουν πίσω τους τα μεγάλα πύρινα μέτωπα σε Αττική, Βοιωτία και Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, η απογύμνωση του εδάφους από τη βλάστηση εκθέτει τις πληγείσες περιοχές σε άμεσο κίνδυνο.

Η έλλειψη φυσικών εμποδίων καθιστά πλέον τα εδάφη ευάλωτα, αυξάνοντας κατακόρυφα την πιθανότητα διάβρωσης και μεταφοράς φερτών υλικών προς τους οικισμούς.

Επιχειρησιακή πίεση και ελπίδες για ύφεση

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των πυρκαγιών. Όπως εκτίμησε, οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες παρουσιάζουν βελτίωση, γεγονός που δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για την πλήρη οριοθέτηση των μετώπων το αμέσως επόμενο διάστημα.Ωστόσο, ο καθηγητής στάθηκε ιδιαίτερα στην πρωτοφανή επιχειρησιακή δυσκολία που αντιμετώπισαν οι δυνάμεις κατάσβεσης.

λασπες κατολισθησεις

Η ταυτόχρονη εκδήλωση περισσότερων από 100 πυρκαγιών σε ολόκληρη την επικράτεια δοκίμασε σκληρά τα όρια του κρατικού μηχανισμού και των συστημάτων πολιτικής προστασίας.

Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις καμένες εκτάσεις, προκειμένου να θωρακιστούν οι τοπικές κοινωνίες πριν από την έλευση του φθινοπώρου.

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