Κρήτη - Νοσοκομεία: Έως τον Οκτώβριο ο απολογισμός των διοικητών – Στο επίκεντρο τα παράπονα των ασθενών

Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου καλούνται όλοι οι διοικητές των νοσοκομείων και στην Κρήτη να καταθέσουν αναλυτικό απολογισμό του έργου τους, παρουσιάζοντας τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που υλοποιήθηκαν τον τελευταίο χρόνο στις μονάδες που διοικούν.

Ο απολογισμός έρχεται σε συνέχεια της αξιολόγησης των υπηρεσιών από τους ίδιους τους νοσηλευόμενους, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσο οι παρατηρήσεις και τα παράπονα των πολιτών οδήγησαν σε ουσιαστικές παρεμβάσεις στα νοσοκομεία. Για τον σκοπό αυτό, οι διοικητές θα λάβουν ειδικό έντυπο, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν, καταγράφοντας συγκεκριμένες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στις εκθέσεις τους, οι επικεφαλής των νοσοκομείων θα πρέπει να τεκμηριώσουν με στοιχεία τις παρεμβάσεις που έγιναν σε τομείς, όπως η καθαριότητα, η ποιότητα της σίτισης και η επικοινωνία με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Πρόκειται για ζητήματα που αναδείχθηκαν μέσα από τα ψηφιακά ερωτηματολόγια τα οποία συμπλήρωσαν οι ασθενείς μετά το εξιτήριό τους, μέσω συνδέσμου που έλαβαν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους. Οι εκθέσεις των διοικητών θα εξεταστούν αρχικά από τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, οι οποίες στην συνέχεια, θα διαβιβαστούν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία θα προχωρήσει στη συνολική αξιολόγηση τόσο των παρεμβάσεων όσο και της αποτελεσματικότητας των ίδιων.

Όπως έχει επισημάνει ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, όσοι δεν επιτύχουν την απαιτούμενη βαθμολογία θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες συνέπειες, χωρίς να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Γεγονός πάντως είναι ότι τα νοσοκομεία συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω της υποστελέχωσης σε όλα τα τμήματα ,ειδικά τώρα το καλοκαίρι με τις άδειες του προσωπικού.

Η υποστελέχωση,μεταξύ άλλων, κρατάει κλειστές χειρουργικές αίθουσες, κρεβάτια εντατικής και δυσκολεύει το έργο των περισσότερων τμημάτων των νοσοκομείων. Αν δεν γίνουν προσλήψεις, δεν πρόκειται να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες τους και τα παράπονα των ασθενών,το μόνο βέβαιο είναι ότι θα συνεχιστούν.

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