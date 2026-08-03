Αυγά: Το απλό τεστ που δείχνει αν είναι φρέσκα

Τα αυγά είναι ένα βασικό τρόφιμο στην καθημερινή διατροφή, όμως συχνά δεν είναι εύκολο να θυμόμαστε πόσο καιρό βρίσκονται στο ψυγείο. Με μερικά απλά κόλπα μπορείτε να διαπιστώσετε αν μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια.Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να σπάσετε το αυγό σε ένα καθαρό πιάτο. Ένας συμπαγής κρόκος και ένα ασπράδι που δεν απλώνεται πολύ δείχνουν ότι το αυγό είναι φρέσκο.

Αν όμως έχει υδαρή υφή ή έντονη δυσάρεστη οσμή, δεν πρέπει να καταναλωθεί.

Ένας ακόμη έλεγχος γίνεται με το κούνημα του αυγού. Αν ακούγεται έντονη κίνηση στο εσωτερικό του, αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί ο αέρας μέσα στο κέλυφος και πιθανότατα έχει περάσει αρκετός χρόνος από την παραγωγή του.

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι και το τεστ με το νερό. Βάλτε το αυγό σε ένα ποτήρι με νερό: αν βυθιστεί και παραμείνει ξαπλωμένο στον πάτο, είναι πολύ φρέσκο.

Αν σηκωθεί ελαφρώς όρθιο, είναι παλαιότερο αλλά μπορεί να καταναλωθεί. Αν επιπλέει στην επιφάνεια, καλό είναι να αποφεύγεται.

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, τα αυγά πρέπει να φυλάσσονται στο εσωτερικό του ψυγείου και όχι στην πόρτα, καθώς εκεί υπάρχουν συχνές αλλαγές θερμοκρασίας. Επίσης, είναι προτιμότερο να μένουν στη συσκευασία τους, ώστε να προστατεύονται καλύτερα και να ελέγχεται εύκολα η ημερομηνία λήξης.

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