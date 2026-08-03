Κτηματολόγιο: Προθεσμία τέλος - Προειδοποιήσεις για σοβαρά προβλήματα

Λήγει απόψε, Δευτέρα 3 Αυγούστου, στις 12 τα μεσάνυχτα, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης (ενστάσεων) επί των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Ανάρτησης στους Δήμους Χερσονήσου, Μαλεβιζίου και για τα παλιά διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου.

Πρόκειται για μια καταληκτική ημερομηνία που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κρήτη, καθώς όσοι δεν προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαδικασίες προκειμένου να διορθώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση.

Σε αρκετές περιπτώσεις, εάν δεν γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα ως προς την κατοχύρωση των εμπράγματων δικαιωμάτων τους. Μέχρι τα μεσάνυχτα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν την αίτηση διόρθωσης, ακόμη και αν ο φάκελος δεν είναι πλήρης.

Αρκεί η αίτηση να κατατεθεί εμπρόθεσμα, καθώς στη συνέχεια θα δοθεί χρονικό περιθώριο για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.Ωστόσο, όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Ταβερναράκης, η δυνατότητα αυτή δεν λύνει τα ουσιαστικά προβλήματα της διαδικασίας.

Ο κ. Ταβερναράκης υποστήριξε ότι το ΤΕΕ/ΤΑΚ είχε ζητήσει την απόσυρση της κτηματογράφησης, αίτημα που -όπως είπε- δεν έγινε αποδεκτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαδικασία δεν ακολούθησε τη σωστή σειρά, καθώς θα έπρεπε να προηγηθεί η προανάρτηση, να ακολουθήσει η ανάρτηση και στη συνέχεια να ξεκινήσει η περίοδος υποβολής ενστάσεων.

Όπως ανέφερε, η προβλεπόμενη αυτή διαδικασία καταστρατηγήθηκε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα χαμηλά ποσοστά κτηματογράφησης που εξακολουθούν να καταγράφονται στον νομό Ηρακλείου, αλλά και στους ιδιοκτήτες που διαμένουν στο εξωτερικό ή έχουν αποκτήσει ακίνητα στην Κρήτη και δεν έχουν ενημερωθεί εγκαίρως για τις υποχρεώσεις τους.

Όπως σημείωσε, οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές και αρκετοί κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός διαδικασίας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί στη συνέχεια να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη για να κατοχυρώσουν τα δικαιώματά τους.

Όπως εξήγησε, μετά τις 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ακολουθήσει η επόμενη ανάρτηση. Μέχρι τότε, όσοι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση διόρθωσης, έως και σήμερα που εκπνέει η προθεσμία, θα μπορούν να συμπληρώσουν τον φάκελό τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στη συνέχεια, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ελέγξουν εκ νέου την τελική ανάρτηση, προκειμένου να διαπιστώσουν ότι τα στοιχεία των ακινήτων και των δικαιωμάτων τους έχουν αποτυπωθεί σωστά.

Ο κ. Ταβερναράκης επισήμανε ότι το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μια σημαντική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση που μπορεί να βάλει τάξη στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της χώρας, ωστόσο, όπως είπε, η εφαρμογή του στην παρούσα φάση γίνεται με τη λογική του «να τελειώνουμε γρήγορα», χωρίς να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα στάδια που θα εξασφάλιζαν την ομαλή και ορθή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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