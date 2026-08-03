«Βόμβα» στις ΗΠΑ: Αγωγή 36 δισ. δολαρίων στην εταιρεία όπου επένδυσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μία δικαστική υπόθεση που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά των prediction markets στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Kalshi –την εταιρεία στην οποία έχει επενδύσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο– να βρίσκεται αντιμέτωπη με μία αγωγή-μαμούθ ύψους τουλάχιστον 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, στρέφεται κατά της αμερικανικής πλατφόρμας, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε παράνομα εντός της Πολιτείας, προσφέροντας συμβόλαια προβλέψεων χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Πρόκειται για μια υπόθεση που δεν αφορά μόνο την Kalshi, αλλά ενδέχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το πώς θα αντιμετωπίζονται στο μέλλον οι αγορές προβλέψεων στις ΗΠΑ.

Η Kalshi έγινε ευρύτερα γνωστή στην Ελλάδα όταν, τον περασμένο Φεβρουάριο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε ότι απέκτησε μερίδιο στην εταιρεία, διευρύνοντας τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Η επένδυση είχε προκαλέσει τότε συζητήσεις ακόμη και στους κόλπους του NBA, ωστόσο ο κομισάριος Άνταμ Σίλβερ είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπήρχε παραβίαση των κανονισμών της λίγκας.

Σήμερα, όμως, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πολύ σοβαρότερη πρόκληση.

Τι καταλογίζει η Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με την αγωγή, η Kalshi προσέφερε στους κατοίκους της Νέας Υόρκης τα λεγόμενα event contracts, δηλαδή συμβόλαια που βασίζονται στην έκβαση πραγματικών γεγονότων, όπως αθλητικοί αγώνες, εκλογές ή οικονομικές εξελίξεις.

Οι αρχές της Πολιτείας υποστηρίζουν ότι, ανεξάρτητα από την ονομασία τους, τα συγκεκριμένα προϊόντα λειτουργούν ουσιαστικά ως στοιχήματα, καθώς οι χρήστες ρισκάρουν χρήματα πάνω σε γεγονότα που δεν μπορούν να επηρεάσουν. Για τον λόγο αυτό θεωρούν ότι η εταιρεία όφειλε να διαθέτει άδεια από την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών της Νέας Υόρκης.

Παράλληλα, η εισαγγελική αρχή κατηγορεί την Kalshi ότι επέτρεπε την πρόσβαση στην πλατφόρμα σε χρήστες ηλικίας από 18 έως 20 ετών, παρά το γεγονός ότι το νόμιμο όριο ηλικίας για το διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα στην Πολιτεία είναι τα 21 έτη.

Γιατί το ποσό φτάνει τα 36 δισεκατομμύρια

Η Πολιτεία δεν ζητά μόνο την επιστροφή των χρημάτων στους χρήστες και την απόδοση των κερδών που θεωρεί ότι αποκτήθηκαν παράνομα.

Στην αγωγή προβλέπονται ακόμη αυξημένες αστικές κυρώσεις, οι οποίες μπορούν να φτάσουν έως και το τριπλάσιο των επίμαχων κερδών, ενώ ζητείται και πρόστιμο 100.000 δολαρίων για κάθε παράνομη προσφορά συμβολαίου. Με βάση τους υπολογισμούς των αρχών, οι συνολικές απαιτήσεις εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσουν τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η απάντηση της Kalshi

Η Kalshi απορρίπτει κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί στοιχηματική εταιρεία αλλά μια νόμιμη χρηματοπιστωτική αγορά.

Όπως τονίζει, τα event contracts υπάγονται στην εποπτεία της ομοσπονδιακής Επιτροπής Εποπτείας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), από την οποία διαθέτει επίσημη άδεια λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό υποστηρίζει ότι καμία Πολιτεία δεν μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία μιας αγοράς που έχει ήδη εγκριθεί από ομοσπονδιακή ρυθμιστική αρχή.

Μάλιστα, η εταιρεία χαρακτήρισε την αγωγή της Νέας Υόρκης ως «πολιτικό θέατρο», επιμένοντας ότι η υπόθεση ξεπερνά τα όρια μιας απλής δικαστικής διαμάχης.

Η απόφαση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα

Το πραγματικό διακύβευμα της υπόθεσης είναι πολύ μεγαλύτερο από το οικονομικό της σκέλος.

Τα αμερικανικά δικαστήρια καλούνται να αποφασίσουν εάν οι αγορές προβλέψεων αποτελούν χρηματοοικονομικά προϊόντα που υπάγονται αποκλειστικά στην ομοσπονδιακή εποπτεία ή εάν στην ουσία αποτελούν μορφή τζόγου, η οποία πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους κάθε Πολιτείας.

Η απόφαση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο το μέλλον της Kalshi, αλλά και ολόκληρο τον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο των prediction markets στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς θα καθορίσει το ρυθμιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργούν αντίστοιχες πλατφόρμες τα επόμενα χρόνια.

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