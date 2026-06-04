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Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ως… Τζον Τραβόλτα από το θρυλικό «Grease» σε διαφήμιση γνωστής εταιρίας
αντετοκούνμο
clock 13:00 | 04/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

O Γιάννης Αντετοκούνμπο  πρωταγωνιστεί στη νέα διαφήμιση της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία μάλιστα είναι και επενδυτής. Ο Greek Freak  μεταμορφώθηκε σε Τζον Τραβόλτα, εμπνευσμένο από το θρυλικό «Grease», σε ένα απολαυστικό σποτ διάρκειας 60 δευτερολέπτων που έκανε πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των τελικών του NBA.

Από το πλευρό του δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα αδέλφια του, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ, που κάνουν τη δική τους εμφάνιση στο σποτ, δίνοντας οικογενειακό χρώμα στην παραγωγή.

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Γιάννης Αντετοκούνμπο τζον τραβόλτα
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