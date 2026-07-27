Από τον γάμο... στο νοσοκομείο ο γαμπρός

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Επεισοδιακά εκτυλίχθηκε γάμος στον Βόλο, καθώς γαμπρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νομού.

Όπως αναφέρει το thenewspaper, μετά το μυστήριο και ενώ εξελισσόταν το γλέντι, ο γαμπρός κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα με αποτέλεσμα να αισθανθεί αδιαθεσία.

Βόλος: Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον γαμπρό

Το γλέντι διακόπηκε και ο γαμπρός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό. Ο γαμπρός, αφού έλαβε την απαιτούμενη φροντίδα, αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι νεόνυμφοι συνέχισαν τη γιορτή τους.

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