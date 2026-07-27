Από τον γάμο... στο νοσοκομείο ο γαμπρός

Επεισοδιακά εκτυλίχθηκε γάμος στον Βόλο, καθώς γαμπρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του νομού.
Όπως αναφέρει το thenewspaper, μετά το μυστήριο και ενώ εξελισσόταν το γλέντι, ο γαμπρός κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα με αποτέλεσμα να αισθανθεί αδιαθεσία.
Βόλος: Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον γαμπρό
Το γλέντι διακόπηκε και ο γαμπρός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό. Ο γαμπρός, αφού έλαβε την απαιτούμενη φροντίδα, αποχώρησε από το νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι νεόνυμφοι συνέχισαν τη γιορτή τους.
Διαβάστε επίσης:
Κρήτη: Βρήκαν το μπουκάλι με το αλκοόλ και πήγαν στην παραλία να τα... τσούξουν
Χανιά: Οι ανακοινώσεις για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης – Εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί και αστυνομικοί
Κρήτη: «Κούριερ με τρίχες» και εξαφανιζόμενα μηνύματα: Η συνομιλία δικηγόρου με τον τοξικολόγο