Φόδελε: "Αγκάλιασε" και φέτος τους πιστούς η Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα - Μια μαντινάδα-προσευχή!

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Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, θρησκευτική ευλάβεια και τη συμμετοχή πλήθους πιστών κορυφώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις στην ιστορική Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος στο Φόδελε Μαλεβιζίου, για την μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος.

Το ιστορικό μοναστήρι, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πνευματικούς φάρους της Κρήτης, φόρεσε τα γιορτινά του για να υποδεχθεί εκατοντάδες προσκυνητές από κάθε γωνιά του νησιού.

Οι πιστοί συνέρρευσαν με ευλάβεια για να ανάψουν ένα κερί, να ασπαστούν την ιερή εικόνα και να ζητήσουν την χάρη και την ίαση του προστάτη των γιατρών και των ασθενών.

Κατάνυξη και εγκώμια

Οι λατρευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή της εορτής με τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό και κορυφώθηκαν την κυριώνυμο ημέρα με την τέλεση της Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κατά την ψαλμωδία των Ιερών Εγκωμίων προς τον Άγιο Παντελεήμονα.

Η συμμετοχή του κόσμου ήταν καθολική, με τους πιστούς να σιγοψάλλουν μαζί με τους ιεροψάλτες μέσα σε μια ατμόσφαιρα βαθιάς πνευματικότητας.

Πνευματικό καταφύγιο

Η Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος, χτισμένη σε μια κατάφυτη και γαλήνια τοποθεσία κοντά στο Φόδελε, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί ισχυρό σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία. Η φρουριακή αρχιτεκτονική του μοναστηριού και το επιβλητικό καθολικό του αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για μια θρησκευτική πανήγυρη που διατηρεί αναλλοίωτο τον παραδοσιακό και ορθόδοξο χαρακτήρα της.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ακολούθησε η καθιερωμένη ευλόγηση των άρτων και η λιτάνευση της εικόνας του Αγίου πέριξ του καθολικού της Μονής, ενώ στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκε το παραδοσιακό κέρασμα από πλευράς των υπευθύνων της Μονής.

Μια υπέροχη, γεμάτη συναίσθημα μαντινάδα που αποδίδει τέλεια το πνεύμα της ημέρας, συνόδευσε την ανάρτησή του στο facebook, o ηγούμενος της ιστορικής μονής, αρχιμανδρίτης π. Παντελεήμων Μούγκουρος.

Ο π. Παντελεήμων έγραψε:

Φοδελιανέ μου Άγιε



φύλαγε τα παιδιά σου



βοήθα όσους βάζουνε



στα χείλη το όνομα σου !



Χρόνια πολλά από το Μοναστήρι μας

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