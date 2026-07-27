Τι είναι το «σύννεφο φωτιάς»: Πώς οι «πύρινες» καταιγίδες επιδεινώνουν την κατάσταση στην Ευρώπη

Τα πυροσωρειτομελανικά σύννεφα, γνωστά και ως σύννεφα φωτιάς, προκαλούν «πονοκέφαλο» στους επιστήμονες, καθώς ενδέχεται να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών που πλήττουν την Ευρώπη.

Οι πυρκαγιές συχνά εξαπλώνονται ταχύτατα όταν επικρατούν συνθήκες hot-dry-windy, ένα επικίνδυνο μείγμα ζέστης, θυελλωδών ανέμων και ξηρασίας. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, οι ίδιες οι φωτιές δημιουργούν τα δικά τους ιδιαίτερα καιρικά φαινόμενα.

Ένα από αυτά είναι τα λεγόμενα «πυροσωρειτομελανικά σύννεφα», ή αλλιώς οι καταιγίδες που προκαλούνται από φωτιές, τα οποία αποτελούν την πιο σοβαρή μορφή των αποκαλούμενων «πυρονεφών». Τα «πυροσωρειτομελανικά σύννεφα» ή pyroCb είναι γιγάντια σύννεφα καταιγίδας που σχηματίζονται από μία πυρκαγιά, όπως εξηγεί η εφημερίδα Guardian.

Οι μεγάλες φωτιές απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και θερμότητας, που ανεβαίνουν γρήγορα στον αέρα μαζί με τον καπνό. Όταν το νέφος της φωτιάς φτάσει σε μεγάλο ύψος, η χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση οδηγεί στην ψύξη του αέρα, στη συμπύκνωση της υγρασίας και στη δημιουργία ενός σύννεφου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους.

Σε περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλης πυρκαγιάς, το σύννεφο καπνού μπορεί να εξελιχθεί σε πυροσωρειτομελανικό νέφος, φτάνοντας σε ύψη 10-15 χιλιομέτρων και διαπερνώντας ακόμη και τη στρατόσφαιρα.

Η NASA έχει αναφερθεί σε αυτό το φαινόμενο ως «ο δράκος των νεφών που εκπνέει φωτιά». Όπως σημειώνει ο Ρικ ΜακΡέι, επίκουρος καθηγητής από την ερευνητική ομάδα για τις πυρκαγιές στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας (UNSW), «είναι μια καταιγίδα που σχηματίζεται μέσα στο πύρινο σύννεφο».

Ο ίδιος τονίζει ότι αυτά τα νέφη μπορούν να καλύψουν έως και περίπου 10.000 κυβικά χιλιόμετρα της ατμόσφαιρας, γεγονός που τους προσδίδει σημαντικό αντίκτυπο.

«Σύννεφο φωτιάς»: Οι κίνδυνοι

Όταν σχηματίζονται τα συγκεκριμένα σύννεφα, μπορούν να δημιουργήσουν ανέμους που επιταχύνουν την εξάπλωση των πυρκαγιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παράγουν δικούς τους κεραυνούς. Αυτοί οι κεραυνοί μπορεί να προκαλέσουν νέες εστίες φωτιάς σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως οι ισχυρές ριπές ανέμου που δημιουργούνται από τα πυροσωρειτομελανικά σύννεφα οδηγούν σε απρόβλεπτα μοτίβα πυρκαγιάς, καθιστώντας τις συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες για τους πυροσβέστες.

Ο ΜακΡέι επισημαίνει ότι «το σύννεφο επιβεβαιώνει ότι η πυρκαγιά είναι πολύ επικίνδυνη». Στην Αυστραλία, τα φαινόμενα αυτά παρατηρούνται ήδη από τις αρχές του αιώνα, με τους ειδικούς να σημειώνουν πως γίνονται ολοένα και πιο συχνά.

Παρόμοια σύννεφα εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των μαζικών πυρκαγιών στην Καλιφόρνια το 2022, ενώ για τη Γαλλία, η εμφάνιση του φαινομένου pyroCb θα μπορούσε να αποτελεί νέα πραγματικότητα. Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται το φαινόμενο αυτό στη Γαλλία. Όπως δήλωσε ο ΜακΡέι, «είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία έπρεπε να εξετάσει ρητά την έννοια ενός pyroCb».

Η σύνδεση με την κλιματική αλλαγή

Η κλιματική κρίση συμβάλλει στη δημιουργία πιο επικίνδυνων συνθηκών για την εκδήλωση πυρκαγιών παγκοσμίως, αλλά και για τον σχηματισμό πυροσωρειτομελανικών νεφών.

Ο ΜακΡέι προειδοποιεί ότι «δεν είναι τόσο απλό όσο η αύξηση της θερμοκρασίας. Είναι μια ολοκληρωτική κλιματική αλλαγή», υπογραμμίζοντας τις αλλαγές στην ατμόσφαιρα, στον επιφανειακό καιρό και σε πολλούς ακόμη παράγοντες. Τα κλιματικά μοντέλα, σύμφωνα με τους ειδικούς, δείχνουν ότι οι τάσεις αυτές θα επιδεινωθούν στο μέλλον.

Πηγή: tanea.gr

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