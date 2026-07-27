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ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: Συγκλονιστικές εικόνες με ζώα που τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες

Φωτιές
clock 11:04 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες σε περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας, εικόνες από την προσπάθεια των ζώων να ξεφύγουν από τις φλόγες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Στα βίντεο που έχουν γίνει viral τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται δραματικές στιγμές, με άλογα να τρέχουν πανικόβλητα στους δρόμους, ελάφια να εγκαταλείπουν τα φλεγόμενα δάση και άλλα άγρια ζώα να προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα πύρινα μέτωπα.

Σε άλλες συγκλονιστικές καταγραφές, πυροσβέστες και ομάδες διάσωσης εντοπίζουν εξαντλημένα ζώα μέσα στις πληγείσες περιοχές και σπεύδουν να τους προσφέρουν νερό και τις πρώτες βοήθειες, καθώς έχουν υποστεί για ώρες τις συνέπειες των ακραίων θερμοκρασιών και του πυκνού, αποπνικτικού καπνού.

Την ίδια στιγμή, φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους να μην αφήνουν πίσω τα κατοικίδιά τους, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ζώων που έχουν εγκλωβιστεί στις περιοχές όπου μαίνονται οι φωτιές.

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