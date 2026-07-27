Φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: Συγκλονιστικές εικόνες με ζώα που τρέχουν να ξεφύγουν από τις φλόγες

Καθώς οι καταστροφικές πυρκαγιές συνεχίζουν να μαίνονται ανεξέλεγκτες σε περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας, εικόνες από την προσπάθεια των ζώων να ξεφύγουν από τις φλόγες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Στα βίντεο που έχουν γίνει viral τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται δραματικές στιγμές, με άλογα να τρέχουν πανικόβλητα στους δρόμους, ελάφια να εγκαταλείπουν τα φλεγόμενα δάση και άλλα άγρια ζώα να προσπαθούν να απομακρυνθούν από τα πύρινα μέτωπα.

Un Centro Ecuestre al suroeste de #Francia decidió liberar a caballos de sus caballerizas tras los fuertes incendios que azotan esta zona junto con #España, esta acción fue debido a que no pudieron reubicarlos en otra zona.







🎥 AF Lune. pic.twitter.com/nQdnBnmhXW — RUN Oficial (@RUN_oficial) July 27, 2026

Σε άλλες συγκλονιστικές καταγραφές, πυροσβέστες και ομάδες διάσωσης εντοπίζουν εξαντλημένα ζώα μέσα στις πληγείσες περιοχές και σπεύδουν να τους προσφέρουν νερό και τις πρώτες βοήθειες, καθώς έχουν υποστεί για ώρες τις συνέπειες των ακραίων θερμοκρασιών και του πυκνού, αποπνικτικού καπνού.

Wildlife are suffering in the worst wildfires that have ever been seen in Europe 😢. pic.twitter.com/DFIkJEj5tX — PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) July 26, 2026

Την ίδια στιγμή, φιλοζωικές οργανώσεις απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους να μην αφήνουν πίσω τα κατοικίδιά τους, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ζώων που έχουν εγκλωβιστεί στις περιοχές όπου μαίνονται οι φωτιές.

Varios vecinos se refugian en el agua con sus caballos del incendio de Burgohondo, en Ávila pic.twitter.com/GhgiROpD0D — ABC.es (@abc_es) July 25, 2026

Διαβάστε επίσης

Πυρκαγιές στη Ιταλία: Εκατοντάδες τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα (βίντεο)

Πρωτοφανής πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: «Η φωτιά έγινε ξανά απρόβλεπτη», πάνω από 375.000 οι εκτοπισμένοι