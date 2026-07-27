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GOSSIP - LIFESTYLE

Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά

φέρρης
clock 11:00 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Θοδωρής Φέρρης έδωσε συναυλία στα Χανιά και ο τραγουδιστής δεν αρνήθηκε τα κεράσματα που του προσφέρθηκαν οι Κρητικοί.

Ο τραγουδιστής παραδέχθηκε τις επιπτώσεις από το αλκοόλ λέγοντας στο μικρόφωνο με δυσκολία:

«Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».

Μάλιστα, σε κάποια κομμάτια της συναυλίας δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια.

@zooula_geo Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Z O O U L A 🤍

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