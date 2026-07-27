Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά

Ο Θοδωρής Φέρρης έδωσε συναυλία στα Χανιά και ο τραγουδιστής δεν αρνήθηκε τα κεράσματα που του προσφέρθηκαν οι Κρητικοί.
Ο τραγουδιστής παραδέχθηκε τις επιπτώσεις από το αλκοόλ λέγοντας στο μικρόφωνο με δυσκολία:
«Είμαι γάμ@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».
Μάλιστα, σε κάποια κομμάτια της συναυλίας δεν άντεξε να συνεχίσει το τραγούδι και έβαλε τα γέλια.
@zooula_geo Οχι εμείς ευχαριστούμε Θοδωρη μας 🤍 #chania #ferris #ferristhodoris #fy #viral @Θοδωρής Φέρρης ♬ πρωτότυπος ήχος - Z O O U L A 🤍
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