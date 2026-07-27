Κρήτη: Βρήκαν το μπουκάλι με το αλκοόλ και πήγαν στην παραλία να τα... τσούξουν

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Στο Νοσοκομείο της Σητείας μεταφέρθηκαν δύο νεαρές, με ηλικίες 14 και 15 ετών, μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε μια παραλία κοντά στο Παλαικάστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νέες βρήκαν ένα μπουκάλι με ποτό, το οποίο οι γονείς της μίας είχαν αφήσει εκτεθειμένο. Το κράτησαν μαζί τους σε μια κοντινή παραλία, όπου το κατανάλωσαν, με αποτέλεσμα να αισθανθούν έντονη αδιαθεσία.

Το περιστατικό αναφέρθηκε αμέσως στις αρμόδιες αρχές και οι νεαρές μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σητείαςγια να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Οι γονείς της 14χρονης, ένας 40χρονος και μία 39χρονη από τη Γερμανία, συνελήφθησαν για κατηγορίες παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου στο συγκεκριμένο περιστατικό.

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