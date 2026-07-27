ΔΕΥ.27 Ιου 2026 09:40
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Βρήκαν το μπουκάλι με το αλκοόλ και πήγαν στην παραλία να τα... τσούξουν

εκαβ νυχτα
clock 08:53 | 27/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στο Νοσοκομείο της Σητείας μεταφέρθηκαν δύο νεαρές, με ηλικίες 14 και 15 ετών, μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ σε μια παραλία κοντά στο Παλαικάστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νέες βρήκαν ένα μπουκάλι με ποτό, το οποίο οι γονείς της μίας είχαν αφήσει εκτεθειμένο. Το κράτησαν μαζί τους σε μια κοντινή παραλία, όπου το κατανάλωσαν, με αποτέλεσμα να αισθανθούν έντονη αδιαθεσία.

Το περιστατικό αναφέρθηκε αμέσως στις αρμόδιες αρχές και οι νεαρές μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σητείαςγια να λάβουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες.

Οι γονείς της 14χρονης, ένας 40χρονος και μία 39χρονη από τη Γερμανία, συνελήφθησαν για κατηγορίες παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου στο συγκεκριμένο περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Οι ανακοινώσεις για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης – Εμπλέκονται δημόσιοι λειτουργοί και αστυνομικοί

Κρήτη: «Κούριερ με τρίχες» και εξαφανιζόμενα μηνύματα: Η συνομιλία δικηγόρου με τον τοξικολόγο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αλκοολ Σητεία Σύλληψη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis