ΟΦΗ: Έκλεισε και τον Δημήτρη Νικολάου της Παλέρμο

Διπλό μεταγραφικό χτύπημα για τον ΟΦΗ μέσα στο Σαββατοκύριακο καθως μετά τον Αϊτόρ η Κρητική ομάδα έκλεισε και τον 27χρονο στόπερ της Παλέρμο, Δημήτρη Νικολάου, για τον οποίο σας είχε ενημερώσει από την περασμένη εβδομάδα το ekriti.gr.

Tο διπλό «χτύπημα» προανήγγειλε ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Δημήτρης Μπούσης.

Ο γιος του προέδρου του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, με ανάρτηση του στο «X» έστειλε μήνυμα: «Πάμε» και το συνόδευσε με δυο... εκρήξεις, με την δεύτερη να αναμένεται να είναι ο Νικολάου, την υπόθεση του οποίου χειριζόταν εδώ και μέρες ο Χρήστος Καρυπίδης.

Let’s go 💥💥 — Dimitri Bousis (@dimitribousis22) July 26, 2026

Ο 27χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ επιστρέφει στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια και θα πλαισιώσει στα στόπερ του ΟΦΗ τους Σιέλη, Κρίζμανιτς, Κωστούλα, Πούγγουρα και τον νεαρό Κοντεκά.

Ο ύψους 1,88μ. σέντερ μπακ προέρχεται από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και από τον Γενάρη του 2019, όταν πήγε στην Έμπολι, αγωνιζόταν στην Ιταλία.

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