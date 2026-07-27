ΟΦΗ: Στο Ηράκλειο ο Αϊτόρ - Υπογράφει και ταξιδεύει για Ολλανδία

Στο Ηράκλειο έχει φτάσει ο Αϊτόρ, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΟΦΗ και καλός γνώστης της Ελληνικής πραγματικότητας μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό

Ο Ίβηρας παίκτης θα περάσει σήμερα Δευτέρα από ιατρικές εξετάσεις και κατόπιν να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας (ως το 2028) πριν ξεκινήσει το ταξίδι του για την Ολλανδία όπου και θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή και τους νέους του συμπαίκτες.



Την σεζόν 2024-25, ο Ισπανός αγωνίστηκε στην ΑΕΚ Λάρνακας, καταγράφοντας 36 παιχνίδια, 14 γκολ και επτά ασίστ, ενώ πέρυσι έπαιξε στη Βιτόρια της Βραζιλίας, μετρώντας άλλες τόσες εμφανίσεις, τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

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