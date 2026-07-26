Influencer δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της

Μια φρικτή υπόθεση φόνου-αυτοκτονίας συγκλονίζει τις ΗΠΑ, καθώς μια 43χρονη influencer, έπεσε νεκρή από τα πυρά του συζύγου της, εβδομάδες μετά την ανάρτηση βίντεο, στο οποίο τον κατηγορούσε δημόσια για παιδοφιλία.

Νεκροί στο σπίτι τους στην πόλη Ουάσο της Οκλαχόμα βρέθηκαν η 43χρονη influencer Sara Gilson και ο 48χρονος σύζυγός της, Jeremiah “Shawn” Duffey, σε μια τραγική υπόθεση οικογενειακής τραγωδίας που ερευνάται ως φόνος και αυτοκτονία.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, το ζευγάρι εντοπίστηκε στις 23 Ιουλίου φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ο 48χρονος Duffey πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του, πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

This woman posted a viral TikTok exposing her husband for being a pedophile and he killed her and himself few days later.







This is why women never speak up 😪 pic.twitter.com/aJxcsPNxBF — Bambi 🎀 (@BambiTMT) July 25, 2026





Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες εβδομάδες αφότου η Gilson προέβη σε μια σοβαρή καταγγελία, μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η 43χρονη, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο στο TikTok, συμμετέχοντας σε ένα δημοφιλές trend, όπου οι χρήστες, προσποιούνται ότι δίνουν συνέντευξη, για ντοκιμαντέρ του Netflix.







Στη σχετική δημοσίευση, η Gilson είχε γράψει χαρακτηριστικά:

«Προετοιμάζομαι για τη στιγμή που το Netflix θα βγάλει ντοκιμαντέρ για τον σύντομα πρώην σύζυγό μου, που μόλις ανακάλυψα ότι είναι παιδόφιλος», προσθέτοντας στη λεζάντα: «Μακάρι να έκανα πλάκα».

Δικαστική διαμάχη, ασφαλιστικά μέτρα και απειλές



Η σχέση του ζευγαριού ήταν ιδιαίτερα τεταμένη, τα τελευταία χρόνια. Παρότι η Gilson είχε υποβάλει αιτήσεις για ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του συζύγου της ήδη από το 2021, οι οποίες είχαν απορριφθεί λόγω μη εμφάνισής της στο δικαστήριο, η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά τις τελευταίες εβδομάδες.

Στις 10 Ιουνίου, η 43χρονη, προσέφυγε εκ νέου στη δικαιοσύνη, ζητώντας κατεπείγουσα προστασία. Το δικαστήριο διέταξε την άμεση απομάκρυνση του Duffey από την κοινή τους κατοικία, απαγορεύοντάς του να την πλησιάζει σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, μέτρο που στη συνέχεια παρατάθηκε έως τις 24 Αυγούστου.

Στην ένορκη κατάθεσή της, η Gilson ανέφερε ότι ο σύζυγός της κατείχε πυροβόλο όπλο, είχε απειλήσει να δώσει τέλος στη ζωή του και είχε τραπεί σε φυγή.

Οι βαριές κατηγορίες για ασέλγεια σε 15χρονη



Την ίδια ακριβώς ημέρα (10 Ιουνίου), μια δεύτερη σοβαρή καταγγελία ήρθε να επιβαρύνει τη θέση του 48χρονου. Μητέρα 15χρονης αθλήτριας, υπέβαλε επίσης αίτηση για ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του Duffey, ο οποίος εκτελούσε χρέη προπονητή, σε εφηβική ομάδα μπάσκετ.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, άλλος προπονητής της ομάδας, είχε πιάσει επ’ αυτοφώρω τον Duffey, να φιλάει και να αγγίζει απρεπώς την ανήλικη. Η 15χρονη αποκάλυψε στη συνέχεια στη μητέρα της ότι ο 48χρονος της έστελνε παρενοχλητικά μηνύματα, την προσκαλούσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του κατά τη διάρκεια αθλητικών αποστολών, ενώ της προσέφερε και χρηματικά ποσά προκειμένου να εξασφαλίσει τη σιωπή της.

Οι Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για τη διαλεύκανση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διπλή τραγωδία.

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