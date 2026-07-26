Νέα εμφάνιση Σαμαρά: Έδωσε το "παρών" στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

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Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε χθες το επίσημο επετειακό δείπνο για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠΑΔΕΕ -WHIA), στον χώρο εκδηλώσεων Domus Asteria στη Γλυφάδα.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» βουλευτές και γερουσιαστές ελληνικής καταγωγής από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιταλία, την Ουκρανία και την Αλβανία, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο της ΠΑΔΕΕ στη διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών του απανταχού Ελληνισμού.

Παρών και ο Σαμαράς

Το παρών έδωσαν επίσης εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων στελέχη του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, του Ελληνοκαναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Πανελλήνιας Ένωσης Εξαγωγέων, καθώς και διακεκριμένοι επιχειρηματίες από τον χώρο της ναυτιλίας και της ελληνικής ομογένειας.

Από τον πολιτικό κόσμο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην βουλευτής Αχαΐας Νίκος Οικονόπουλος, καθώς και ο Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας αχαϊκής καταγωγής Δημήτρης Αγουρίδης.

Οικοδεσπότης ήταν ο Πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ, Γερουσιαστής του Rhode Island Λεωνίδας Ραπτάκης. Αντιπρόεδρος (Vice Chair) της Επιτροπής Ειδικής Νομοθεσίας και Υποθέσεων Βετεράνων Rhode Island Legislature Μέλος της Επιτροπής Δικαιοσύνης (Committee on Judiciary) της Γερουσίας.

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