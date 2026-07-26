Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα: Πιο απλή η ένταξη στο ειδικό φορολογικό καθεστώς για επενδυτές

Πιο απλή και με σαφείς κανόνες γίνεται η διαδικασία υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης για τους νέους φορολογικούς κατοίκους που επενδύουν στην Ελλάδα. Με την απόφαση Α.1147/2026 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται αναλυτικά για πρώτη φορά ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων, οι προθεσμίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία καταβολής του φόρου, με στόχο να διευκολυνθούν οι επενδυτές που επιλέγουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα.

Το ειδικό καθεστώς αφορά φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και πραγματοποιούν επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Με την υπαγωγή τους καταβάλλουν ετήσιο κατ’ αποκοπή φόρο 100.000 ευρώ για τα εισοδήματα που αποκτούν στο εξωτερικό, ανεξάρτητα από το ύψος τους, ενώ με την εξόφλησή του εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα για τα συγκεκριμένα εισοδήματα. Το ποσό αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο που εντάσσεται επίσης στο καθεστώς.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να καταθέτουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω του myAADE, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier ή με φυσική παρουσία, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου του έτους άφιξης, ώστε η υπαγωγή να ισχύσει από το ίδιο φορολογικό έτος, ή έως τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου φορολογικού έτους για ένταξη από το επόμενο έτος. Όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου μπορούν να επιλέξουν αν θα υπαχθούν στο καθεστώς από το έτος άφιξης ή από το επόμενο, ενώ όσοι εγκαθίστανται μετά την ημερομηνία αυτή εντάσσονται από το επόμενο φορολογικό έτος. Τα δικαιολογητικά μπορούν να συμπληρώνουν τον φάκελο της αίτησης έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου και ο κατ’ αποκοπή φόρος καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με την πληρωμή του εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήματα που αποκτώνται στην αλλοδαπή.

Στο καθεστώς μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα που δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για επτά από τα οκτώ προηγούμενα έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας και πραγματοποιούν επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε ακίνητα, επιχειρήσεις, κινητές αξίες, μετοχές ή εταιρικά μερίδια ελληνικών επιχειρήσεων. Η επένδυση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τον ίδιο τον επενδυτή είτε από συγγενικό του πρόσωπο ή μέσω εταιρείας στην οποία κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών ή των μεριδίων και πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τρία χρόνια από την υποβολή της αίτησης.

Οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται τόσο στις νέες αιτήσεις όσο και σε όσες εκκρεμούν προς εξέταση, καθώς και στις πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου για το φορολογικό έτος 2026, εφόσον δεν έχει ήδη καταβληθεί το κατ’ αποκοπή ποσό φόρου κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης.

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