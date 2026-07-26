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ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Η Ρωσία θα στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες

Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
clock 20:46 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τον ισχυρισμό ότι η Ρωσία σχεδιάζει να ενισχύσει τις δυνάμεις της στον πόλεμο με την Ουκρανία μέσω της στρατολόγησης 30.000 Βορειοκορεατών διατύπωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως ανέφερε, η Μόσχα προετοιμάζεται ήδη για την υποδοχή τους, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει περαιτέρω στοιχεία.

«Βλέπουμε επίσης τη συνεργασία της Ρωσίας με τη Βόρεια Κορέα. Η Ρωσία θέλει να φέρει άλλους 30.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες», είπε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό διάγγελμά του.

«Οι προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη από τον Ιούνιο στην περιοχή του Βορονέζ για να τους υποδεχτούν», πρόσθεσε.

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