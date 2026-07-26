Θύμα απάτης η Ναταλία Γερμανού

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Η Ναταλία Γερμανού έπεσε θύμα παραπλανητικού περιεχομένου και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι κυκλοφορεί στο ψεύτικο βίντεο που την εμφανίζει να συλλαμβάνεται μέσα σε δικαστική αίθουσα.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι το βίντεο είναι απολύτως κατασκευασμένο και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Δεν έχω δει πιο κακό AI 😂😂😂 πάντως έχετε το νου σας γενικά. Εγώ θα κάνω ό,τι πρέπει νομικά αλλά υπάρχουν άπειρες σελίδες που χρησιμοποιούν γνωστά άτομα για να τρώνε λεφτά!», έγραψε η παρουσιάστρια.

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