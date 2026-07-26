Τον τσάκωσαν με την κοκαΐνη - Η κρυφή "καβάτζα" και τα χιλιάδες ευρώ που πρόδωσαν τον dealer

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Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα, Σάββατο 25 Ιουλίου 2026, οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, μετά από συντονισμένη επιχείρηση για την καταπολέμηση της εμπορίας ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών αξιοποίησαν συγκεκριμένες πληροφορίες και έστησαν μπλόκο στον κατηγορούμενο, την ώρα που επέβαινε στο προσωπικό του αυτοκίνητο.

Αφού ακινητοποίησαν το όχημα, ακολούθησαν εξονυχιστικοί έλεγχοι τόσο στο εσωτερικό του Ι.Χ.Ε., όσο και στην οικία του, αλλά και σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο («καβάτζα») που χρησιμοποιούσε για να κρύβει τις παράνομες ουσίες.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

58 γραμμάρια κοκαΐνης, το χρηματικό ποσό των 2.680 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προέρχεται από την εγκληματική δραστηριότητα, μία ζυγαριά ακριβείας και ένα κινητό τηλέφωνο .

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Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση του αυτοκινήτου, καθώς χρησιμοποιούνταν ως μέσο για τη μεταφορά και τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος του δικτύου του συλληφθέντος.

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