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ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Ένας νεκρός και 14 τραυματίες μετά την πτώση οχήματος σε πλήθος

βερολίνο, πλήθος
clock 09:15 | 26/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό στο κεντρικό πάρκο Tiergarten του Βερολίνου, όπου ένα όχημα έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένο πλήθος, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και ακόμη 14 να τραυματιστούν.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, την ώρα που στην περιοχή πραγματοποιούνταν εκδηλώσεις για την Ημέρα της Οδού Christopher, μια διοργάνωση που είναι αφιερωμένη στην προάσπιση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η γερμανική εφημερίδα BILD, το όχημα ήταν ένα λευκό βαν. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, κινήθηκε προς το σημείο όπου βρίσκονταν συγκεντρωμένοι πολίτες.

Αναζητείται ο οδηγός

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα μετά την πρόσκρουσή του σε δέντρο και κατάφερε να διαφύγει.

Οι γερμανικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, πραγματοποιώντας έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Όπως αναφέρεται, οι αστυνομικοί αναζητούν τον δράστη «με κάθε δυνατό μέσο».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα πίσω από την ενέργεια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία αποφάσισε να διακόψει τις εκδηλώσεις και κάλεσε τους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο να απομακρυνθούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κοινού.

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