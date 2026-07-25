Ηράκλειο: Περιορίστηκε η πυρκαγιά στο Δραπέτι – Συνεχίζεται η επιχείρηση

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Υπό μερικό έλεγχο βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (25.07) στο Δραπέτι του Δήμου Μινώα Πεδιάδος κινητοποιώντας μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο σημείο σε γεωργική έκταση, καίγοντας καλλιεργήσιμη γη. Στο σημείο επιχείρησαν 50 άντρες του Πυροσβεστικού Σώματος με 10 οχήματα ενώ συνέδραμαν και τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποίησε ρίψεις νερού, συμβάλλοντας στον περιορισμό της φωτιάς ενώ και υδροφόρες του Δήμου βοήθησαν στην επιχείρηση της κατάσβεσης.

Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις έως ότου οριοθετηθεί το πύρινο μέτωπο. Σημειώνεται ότι την επιχείρηση πυρόσβεσης δυσχαίρεναν οι δυνατοί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: