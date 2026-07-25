ΟΦΗ: Βαριά ήττα στο πρώτο φιλικό, 4-0 από την Γκόου Άχεντ Ιγκλς (βίντεο)

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Με βαριά ήττα από την Γκόου Άχεντ Ιγκλς με 4-0, ξεκίνησε ο ΟΦΗ τα φιλικά της Ολλανδίας.

Η κρητική ομάδα είχε καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο ενώ δημιούργησε και 2-3 ευκαιρίες για να προηγηθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο η σαφώς πιο έτοιμη Ολλανδική ομάδα εκμεταλευόμενη τα πολλά αμυντικά κενά του ΟΦΗ πέτυχε τέσσερα γκολ και πήρε τη φιλική νίκη με 4-0.

Η κρητική ομάδα έδειξε ανέτοιμη αλλά και ότι χρειάζεται ποιοτική μεταγραφική ενίσχυση.

Στο 47ο λεπτό ο Κράμερ έκανε το 1-0, ενώ έξι λεπτά αργότερα οι Ολλανδοί βρήκαν και δεύτερο τέρμα με τον Έντβορντσεν.

Ο ΟΦΗ δεν ήταν ανταγωνιστικός στο δεύτερο ημίχρονο με αποτέλεσμανα δεχτεί άλλα δύο τέρματα από Τέγκστεντ (73’) και Μόιλνστιν (89’) που έγραψαν το τελικό 4-0.

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Ο Χρήστος Κόντης χρησιμοποίησε δύο διαφορετικές εντεκάδες ανά ημίχρονο.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ στο πρώτο ημίχρονο: Χριστογεώργος , Κανουργιάκης, Κρίσμανιτς, Πούγγουρας, Μαρινάκης, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Μπουχαλάκης, Σιμταλίδης, Φούντας, Ισέκα.



Η ενδεκάδα του ΟΦΗ στο δεύτερο ημίχρονο: Λίλο, Κοντεκάς (80' Χνάρης), Σιέλης, Λαγουδάκης, Αθανασίου, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Νους, Ρομάνο, Αντωνακάκης, Κωστούλας.



Go Ahead Eagles Lineup: Kjetil Haug; Alfons Sampsted, Julius Dirksen, Joris Kramer, Dean James; Calvin Twigt, Melle Meulensteen, Victor Edvardsen; Søren Tengstedt, Stefán Sigurdarson, Mathis Suray.

Επόμενο φιλικό για τον ΟΦΗ, αυτό με την NAC Breda (28/7, 10μμ) και θα ακολουθήσουν εκέινα με Willem (1/8, 3.30μμ), Al Shamal SC (4/8, 6μμ).

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