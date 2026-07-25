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GOSSIP - LIFESTYLE

Άννα Φόνσου: Στο νοσοκομείο η ηθοποιός

φόνσου
clock 19:00 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανησυχία προκάλεσαν τις τελευταίες ώρες οι πληροφορίες που ήθελαν την Άννα Φόνσου να νοσηλεύεται. Λίγο αργότερα, ωστόσο, το «Σπίτι του Ηθοποιού» προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας τι ακριβώς συνέβη.

Πιο συγκεκριμένα,  η ηθοποιός παρουσίασε μια ήπια αδιαθεσία, η οποία οφείλεται σε κρύωμα, χωρίς να αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Υπερβολές όπως πάντα άλλωστε. Η πρόεδρός μας, Άννα Φόνσου, κρύωσε από το αιρκοντίσιον και στην υγεία της είναι καλά. Σας παρακαλούμε μην τρομοκρατείτε τον κόσμο με δράματα που μόνο στη φαντασία σας υπάρχουν», γράφει η ανακοίνωση.

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Άννα Φόνσου Νοσοκομείο
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