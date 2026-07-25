ΣΑΒ.25 Ιου 2026 14:21
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Η Κατερίνα Καραβάτου ταξίδεψε στην Κρήτη με τον γιο της

κα
clock 14:00 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στην Κρήτη ταξίδεψε η Κατερίνα Καραβάτου και συγκεκριμένα στα Χανιά τον τόπο καταγωγή της. Η  παρουσιάστρια είχε την καλύτερη παρέα και δεν ήταν άλλη από τον γιο της, Αρίωνα.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί φωτογραφίες από το ταξίδι της στο πλοίο με τους διαδικτυακούς της φίλους και πρωταγωνιστής ήταν ο γιος της.

"Αγουροξυπνημένος αλλά πια έχει φτάσει στα Χανιά", ήταν το σχόλιό της.

καραβάτου

Διαβάστε επίσης 

Αναστασιάδης για Θεωνά: «Έχουμε μείνει άνεργοι, δεν είχαμε λεφτά, επιβιώσαμε από δύσκολες καταστάσεις»

Σάκκαρη - Μητσοτάκης: Ταξίδι στα Χανιά για το ζευγάρι

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κατερίνα Καραβάτου Χανιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis