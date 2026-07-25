Η Κατερίνα Καραβάτου ταξίδεψε στην Κρήτη με τον γιο της

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Στην Κρήτη ταξίδεψε η Κατερίνα Καραβάτου και συγκεκριμένα στα Χανιά τον τόπο καταγωγή της. Η παρουσιάστρια είχε την καλύτερη παρέα και δεν ήταν άλλη από τον γιο της, Αρίωνα.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί φωτογραφίες από το ταξίδι της στο πλοίο με τους διαδικτυακούς της φίλους και πρωταγωνιστής ήταν ο γιος της.

"Αγουροξυπνημένος αλλά πια έχει φτάσει στα Χανιά", ήταν το σχόλιό της.

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