Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Είσαι το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα;

Λάβρος κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του στη Βουλή στην συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε:

"Ποιος, λοιπόν, είναι ο συνεπής κύριε πρωθυπουργέ; Εσείς που εμφανιστήκατε ως ο θεματοφύλακας της θεσμικής αξιοπιστίας και της ευρωπαϊκής κανονικότητας αλλά κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας; Ή εμείς που στεκόμαστε με την ίδια συνέπεια απέναντι σε σκοτεινές πρακτικές και τότε και σήμερα; Ποιος μας κάνει μαθήματα θεσμικότητας; Εσείς; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Έτσι δεν σας αποκάλεσε με όρους μαφίας ο πρώην γενικός γραμματέας σας για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων; Είστε το αφεντικό, κ. Μητσοτάκη; Στις δημοκρατίες αφεντικά δεν υπάρχουν. Μοναδικό αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Αλλά όλα αυτά τα λέτε γιατί είστε πρωταθλητής του θράσους".

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