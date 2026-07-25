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Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Είσαι το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα;

ανδρουλάκης μητσοτάκης
clock 12:59 | 25/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Λάβρος κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, στην ομιλία του στη Βουλή στην συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. 

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε:

"Ποιος, λοιπόν, είναι ο συνεπής κύριε πρωθυπουργέ; Εσείς που εμφανιστήκατε ως ο θεματοφύλακας της θεσμικής αξιοπιστίας και της ευρωπαϊκής κανονικότητας αλλά κάνατε τα ίδια και χειρότερα με τους προκατόχους σας; Ή εμείς που στεκόμαστε με την ίδια συνέπεια απέναντι σε σκοτεινές πρακτικές και τότε και σήμερα; Ποιος μας κάνει μαθήματα θεσμικότητας; Εσείς; Το αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα; Έτσι δεν σας αποκάλεσε με όρους μαφίας ο πρώην γενικός γραμματέας σας για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων; Είστε το αφεντικό, κ. Μητσοτάκη; Στις δημοκρατίες αφεντικά δεν υπάρχουν. Μοναδικό αφεντικό είναι ο ελληνικός λαός. Αλλά όλα αυτά τα λέτε γιατί είστε πρωταθλητής του θράσους".

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