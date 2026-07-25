«ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir»: Με Διαμαντοπούλου και Σπυριδάκη το νέο βίντεο στο TikTok

Το δεύτερο βίντεο της σειράς στο TikTok με τίτλο «ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir», με θέμα «Ελλάδα του 2035 με καθαρή πολιτική ματιά», έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, συνεχίζοντας τον διάλογο γύρω από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και τις προτάσεις για το μέλλον.

Στο νέο βίντεο η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς.

Η συζήτηση εστιάζει στην ανάγκη για μια πιο ισορροπημένη πολιτική προσέγγιση, που θα επιτρέπει στον τουρισμό να συνεχίσει να αποτελεί δύναμη ανάπτυξης χωρίς να επιβαρύνει τις κοινωνίες και το περιβάλλον.

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