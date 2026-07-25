Από καλοκαίρι… χειμώνας: Χιόνια στον Όλυμπο - Χαλάζι και καταρρακτώδεις βροχές σε πολλές περιοχές

Στις κορυφές του Ολύμπου οι εικόνες με το χιονοχάλαζο που έπεσε, παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα παρά σε... Ιούλιο μήνα! Όπως μεταδίδει το οlympiobima.gr, η απότομη μεταβολή του καιρού συνοδεύεται από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας στα ορεινά.

Το χιονοχάλαζο είναι ένα είδος υετού που βρίσκεται ανάμεσα στο χιόνι και το χαλάζι και εμφανίζεται κυρίως κατά τη διάρκεια έντονων χειμερινών καταιγίδων και σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών.

Το σκηνικό αποτελεί μια χαρακτηριστική αντίθεση της φετινής καλοκαιρινής περιόδου με τις ακραίες θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει ακόμη και τους 40 βαθμούς κελσίου. Από την άλλη, σε μεγάλα υψόμετρα, όπως στον Όλυμπο, η θερμοκρασία εμφανίζει σημαντική πτώση δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ακόμη και να… χιονίσει…

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που… χιονίζει στον Όλυμπο, καλοκαίρι. Η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, δημιουργεί προσωρινή χιονόστρωση λίγων εκατοστών που λιώνει γρήγορα.

Ισχυρές καταιγίδες και προβλήματα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έπληξαν την Παρασκευή (24/07) πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας μεγάλα ύψη βροχόπτωσης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ εντυπωσιακός ήταν και ο αριθμός των κεραυνών που καταγράφηκαν.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα σημαντικότερα φαινόμενα εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα –συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής–, καθώς και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, με τη Χαλκιδική να βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.



Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 22:40 καταγράφηκε στην Ιστιαία Ευβοίας, όπου έπεσαν 66,6 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr.

Καταγράφηκαν περισσότερες από 58.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις

Η χθεσινή σφοδρή καταιγίδα δημιούργησε πολλά προβλήματα και στην Αττική.

Πτώσεις δέντρων λόγω των ισχυρών ανέμων καταγράφηκαν τόσο στην πρωτεύουσα όσο και σε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Αγρίνιο.

Από χθες το απόγευμα έως σήμερα το πρωί, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας δέχτηκε συνολικά 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

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