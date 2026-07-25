Η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας (εικόνες)

Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά και από τον γενικό αυτό κανόνα δεν εξαιρέθηκε ούτε η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έπρεπε να περάσουν 52 χρόνια για να να πραγματοποιηθεί η δεξίωση εντός του Μεγάρου και όχι στον κήπο του Προεδρικού, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Ο χρόνος διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων. Το θέμα φέρεται να απασχόλησε και τις κατ' ιδίαν συνομιλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον πρόεδρο της Βουλής.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την ερχόμενη άνοιξη, διατηρώντας σταθερό το χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σχολίασε με τη γνωστή του διάθεση για χιούμορ ότι, εφόσον πραγματοποιηθεί προεκλογικό ντιμπέιτ, οι συμμετέχοντες μπορεί να είναι τόσο πολλοί ώστε «θα χρειαστούν διαδικασίες... ΑΣΕΠ» για την οργάνωσή του.

Αναφερόμενος στις απουσίες ορισμένων πολιτικών αρχηγών από την εκδήλωση, ο Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε ότι δεν αποτέλεσαν έκπληξη για τον ίδιο. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τις θεωρούσε αναμενόμενες και πρόσθεσε πως θα είχε εκπλαγεί περισσότερο αν οι απόντες είχαν τελικά δώσει το «παρών».

Δείτε φωτογραφίες

Image

Image

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρόταση του ΠΑΣΟΚ με 5 άξονες για μια σύγχρονη και αποκεντρωμένη δημόσια πολιτική διαχείρισης υδάτων

Ανδρουλάκης: ''Αυτά θα πω στον γιο μου όταν δώσει πανελλαδικές'' (βίντεο)



