Έβαλαν πόνι στο πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου σε φέρι-μποτ!

Άναυδοι έμειναν τουρίστες, όταν εντόπισαν ένα πόνυ στριμωγμένο στο πορτμπαγκάζ ενός μικροσκοπικού Citroën, πάνω σε ένα φέρι μποτ που κατευθυνόταν σε νησί της Ιταλίας. Ο οδηγός καταγγέλθηκε στην αστυνομία επειδή φέρεται να μετέφερε το ζώο κατά τη διάρκεια της ωριαίας διαδρομής από το Ποτσουόλι, κοντά στη Νάπολη, προς το νησί Ίσκια.

Μια εμβρόντητη τουρίστρια από τη Ελβετία κατέγραψε σε βίντεο το ανοιχτόχρωμο καφέ πόνι να μετακινείται με δυσκολία στο πίσω μέρος του κόκκινου αυτοκινήτου, στις 5 Ιουλίου, όταν η θερμοκρασία στο Ποτσουόλι άγγιζε τους 31°C.

«Ασφυξία» σε τέσσερις τροχούς



Το άτυχο ζώο ήταν εγκλωβισμένο σε μια ασφυκτική στάση, με το κεφάλι του αναγκαστικά σκυμμένο κάτω από τη χαμηλή οροφή και την πλάτη του πιεσμένη πάνω στο πίσω τζάμι. Η παρουσία του κάλυπτε σχεδόν κάθε εκατοστό από το εσωτερικό του μικρού οχήματος πόλης. Το ζώο καταλάμβανε σχεδόν ολόκληρο το εσωτερικό του μικρού αυτοκινήτου πόλης.







Η τουρίστρια που τράβηξε το βίντεο δήλωσε ότι «ειδοποίησε το προσωπικό του πλοίου», το οποίο της είπε ότι «γνώριζε ήδη για την παρουσία του ζώου». Ωστόσο, η ναυτιλιακή εταιρεία φαίνεται πως αποφάσισε να μην επέμβει, ούτε να ειδοποιήσει τις αρχές.

Το βίντεο που προκάλεσε οργή



Ο ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, Ενρίκο Ρίτσι, κοινοποίησε το βίντεο στο διαδίκτυο και αναρωτήθηκε: «Πώς είναι δυνατόν να μην σταμάτησε κανείς αυτό το όχημα πριν επιβιβαστεί στο φέρι μποτ; Είναι δυνατόν κανένας υπάλληλος της ναυτιλιακής εταιρείας Medmar Navi Spa να μην είδε ένα πόνι στριμωγμένο μέσα σε ένα μικρό αυτοκίνητο; Είναι δυνατόν κανείς να μην θεωρεί απαραίτητο να καλέσει τους Καραμπινιέρι; Και, αν το προσωπικό γνώριζε πράγματι για την παρουσία του ζώου, γιατί επιτράπηκε να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με έγκλημα;»

Ο Ρίτσι κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία του Ποτσουόλι, ζητώντας να διερευνηθεί ο οδηγός για φερόμενη κακοποίηση ζώου, καθώς και να διεξαχθεί έρευνα για όσους επέτρεψαν στο ζώο να ταξιδέψει. Ο ίδιος έγραψε: «Μόνο ένα τέρας θα μπορούσε να συμπεριφερθεί με τόσο απάνθρωπο τρόπο απέναντι σε ένα ζώο».

Ένας αγανακτισμένος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε: «Αναρωτιέμαι ποιος είναι αυτός ο μ***κας που οδηγούσε το αυτοκίνητο στο φέρι μποτ».

Ο βουλευτής Φραντσέσκο Εμίλιο Μπορέλι ζήτησε να ταυτοποιηθεί ο ιδιοκτήτης του ζώου και να του αφαιρεθεί το πόνι «για την προστασία της ευημερίας του».

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