Μαίνονται οι πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία: Πάνω από 200.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους

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Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους εξαιτίας των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που μαίνονται στη νοτιοδυτική Γαλλία και την κεντρική Ισπανία, σύμφωνα με τις αρχές των δύο χωρών.

Η πυρκαγιά που μαίνεται από την Τετάρτη στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας και κατευθύνεται προς την μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό, κατέστησε αναγκαία την εκκένωση «για προληπτικούς λόγους» επτά δήμων, ανακοίνωσε η νομαρχία το βράδυ της Παρασκευής.

French authorities have ordered the total evacuation of the Cap Ferret peninsula, as wildfires across Europe continue to rage.







Wildfires are becoming more frequent, more intense and lasting longer, particularly in Europe due to climate change. pic.twitter.com/upkWpC97pw — Channel 4 News (@Channel4News) July 24, 2026

Η απόφαση εκκένωσης αφορά τους κατοίκους των δήμων Σεν-Μεντάρ-εν-Ζαλ (33.000), Λεαλιάν (11.400), Σεν-Ζαν ντ’Ιλάκ (9.600) Μαρτινιά-συρ-Ζαλ (8.000) και Σεντ-Ομπέν ντε Μεντόκ (7.800). Επηρεάζει εν μέρει και τους δήμους Μερινιάκ (78.000) και Εζίν (24.800).

Η πυρκαγιά έχει κάψει 190.000 στρέμματα και περίπου 100 κτίρια το τελευταίο τριήμερο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον στρατό «να συνδράμει στον μέγιστο βαθμό» την Πολιτική Προστασία, καθώς τα πύρινα μέτωπα στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας έχουν πάρει «πρωτοφανείς διαστάσεις».

Φλέγεται η Ισπανία

Η πυρκαγιά στην περιφέρεια της Μαδρίτης είναι «στο απόγειό της», εκτίμησε απόψε ο επικεφαλής των υπηρεσιών διαχείρισης εκτάκτων αναγκών Κάρλος Νοβίγιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην έδρα της διοίκησης επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Αυτήν την ώρα, είναι προφανές ότι η πυρκαγιά είναι στο απόγειό της, είναι αδύνατον να τη σβήσουμε» είπε ο Νοβίγιο.

Μία αισιόδοξη είδηση είναι ότι η άλλη πυρκαγιά, της Άβιλα, κινείται «βορειότερα απ’ όσο προβλέπαμε» και οι αρχές ελπίζουν ότι δεν πρόκειται να ενωθεί με το μέτωπο της γειτονικής Μαδρίτης.

Ελήγησαν εγκαταστάσεις της NASA

Εγκαταστάσεις της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας (NASA) κοντά στη Μαδρίτη επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μαίνονται στα περίχωρα της ισπανικής πρωτεύουσας.

The wildfires are menacing the Madrid Deep Space Communications Complex (MDSCC), @NASA’s only facility in Spain and one of only three ground stations in the Deep Space Network (DSN) that the U.S. agency operates around the world, along with those in Goldstone (California) and… pic.twitter.com/BaMrDLVazc — Pablo Fuente (@PabloFuente) July 24, 2026

Εκπρόσωπος της NASA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) πως οι φλόγες «πέρασαν μέσα» από το συγκρότημα MDSCC (Madrid Deep Space Communications Complex), βασικό σταθμό επικοινωνίας με αποστολές που εξερευνούν το βαθύ διάστημα.



Οι εγκαταστάσεις είχαν εκκενωθεί εγκαίρως, ανέφερε η εκπρόσωπος της NASA, συμπληρώνοντας πως «τυχόν ζημιές θα αξιολογηθούν μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας».

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