Συνελήφθη η influencer Φατμά Σοϊντάς για «δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών»

Στη σύλληψη της influencer Φατμά Σοϊντάς προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, έπειτα από δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας για αναρτήσεις της σε TikTok και Instagram. Η Σοϊντάς, γνωστή για την εμφάνισή της με μουσουλμανική μαντήλα, αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με «δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών» και «δημοσίευση άσεμνου υλικού».

Η Τουρκάλα influencer, η οποία δραστηριοποιείται στα κοινωνικά δίκτυα με το όνομα χρήστη «fffatmaase_», τέθηκε υπό κράτηση και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή της.

Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα ύστερα από αναρτήσεις της Φατμά Σοϊντάς σε TikTok και Instagram, κρίνοντας ότι το περιεχόμενο ενδέχεται να συνιστά αδίκημα βάσει του άρθρου 216/3 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα.







Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, οι αρχές εντόπισαν τη Σοϊντάς στην Κωνσταντινούπολη και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης, ενώ υπογραμμίστηκε ότι η έρευνα συνεχίζεται «ενδελεχώς».

Παράλληλα, το 5ο Ειρηνοδικείο της Άγκυρας διέταξε τον αποκλεισμό πρόσβασης στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που περιείχαν τις επίμαχες αναρτήσεις.

«Λόγω του γεγονότος ότι το περιεχόμενο που κοινοποίησε η χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Φατμά Σοϊντάς με το όνομα χρήστη “fffatmaase_” στους λογαριασμούς της στο TikTok και το Instagram συνιστά το έγκλημα της “Δημόσιας Προσβολής των Θρησκευτικών Αξιών που Υιοθετούνται από ένα τμήμα του κοινού”, όπως ορίζεται στο ‘Αρθρο 216/3 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, η Γενική Εισαγγελία μας έχει ξεκινήσει έρευνα», ανέφερε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας.

«Αποκλίνουσες νοοτροπίες»



Μετά την απόφαση σύλληψης και αποκλεισμού των λογαριασμών της, ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας Οκτάι Σαράλ υποστήριξε ότι τα μέτρα των αρχών ήταν δικαιολογημένα και εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες.

«Αυτές οι αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φτηνό και αηδιαστικό περιεχόμενο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα όπου οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλίνωτοι».

Οι αναρτήσεις που προκάλεσαν τη δίωξη



Η Φατμά Σοϊντάς προκάλεσε αντιδράσεις για ορισμένες αναρτήσεις και φωτογραφίες της, τις οποίες η ίδια χαρακτήρισε «σκηνοθετημένες» και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.







Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής ποιο ακριβώς περιστατικό ή ποια συγκεκριμένη ανάρτηση αποτέλεσε την αφορμή για τη δίωξή της, ωστόσο οι φωτογραφίες που τη δείχνουν να φιλά έναν άλλο «influencer» και η φωτογραφία που αποκαλύπτει τα πόδια της, φαίνεται να αποτέλεσαν τα «πειστήρια» του «εγκλήματός» της.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της τουρκικής δικαιοσύνης και η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται.

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