Βήματα για να αποκτήσετε φυσικά πυκνές και μακριές βλεφαρίδες

Όλες αναζητάμε τις μακριές και πυκνές βλεφαρίδες στα beauty looks μας, αφού έχουν τη δύναμη να χαρίζουν βάθος στο βλέμμα χωρίς να χρειάζεται να φορτώνουμε το πρόσωπό μας με μακιγιάζ. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να τις αποκτήσετε, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσετε.

Οι βλεφαρίδες, ακριβώς όπως και τα μαλλιά μας, έχουν τον δικό τους βιολογικό κύκλο: αναπτύσσονται για περίπου έναν μήνα, σταθεροποιούνται και τελικά πέφτουν, δίνοντας τη θέση τους στη νέα «γενιά».

Αυτό σημαίνει ότι καμία θεραπεία δεν προσφέρει αποτέλεσμα από τη μία μέρα στην άλλη και ότι η υπομονή είναι απαραίτητη.

#1 Επένδυσε σε ένα lash serum

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να ενισχύσεις την ανάπτυξή των βλεφαρίδων σου είναι η χρήση ενός εξειδικευμένου lash serum. Τα περισσότερα προϊόντα χρειάζονται περίπου δύο έως τρεις μήνες συστηματικής εφαρμογής για να δείξουν αισθητή διαφορά.

#2 Σχολαστικό ντεμακιγιάζ

Η αφαίρεση του μακιγιάζ από υα μάτια πρέπει να γίνεται πάντα απαλά και χωρίς έντονο τρίψιμο. Το ίδιο ισχύει και για το ψαλιδάκι βλεφαρίδων, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται με ήπιες κινήσεις και ποτέ με δύναμη.

#3 Προτίμησε μάσκαρα επιμήκυνσης με λεπτό βουρτσάκι

Αν θέλεις άμεσο αποτέλεσμα, η μάσκαρα επιμήκυνσης αποτελεί την πιο εύκολη λύση. Τα λεπτά βουρτσάκια με πυκνές τρίχες βοηθούν στον καλύτερο διαχωρισμό και στην ομοιόμορφη εφαρμογή από τη ρίζα έως τις άκρες.

#4 Lash extentions

Aπό την άλλη, αν θέλεις ένα πιο μόνιμο αποτέλεσμα, τα lash extensions μπορούν να μεταμορφώσουν το βλέμμα σου προσφέροντας ένα ημιμόνιμο αποτέλεσμα.

Αν όμως έχεις ευαίσθητα μάτια ή αλλεργίες, τότε δεν είναι η ιδανικότερη επιλογή για σένα.

Τι άλλος πρέπει να ξέρεις για τις βλεφαρίδες;



Ένας ισορροπημένος τρόπος ζωής, που περιλαμβάνει σωστή διατροφή, ποιοτικό ύπνο, καλή διαχείριση του άγχους και επαρκή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, μπορεί να συμβάλει στo να παραμείνουν πυκνές και δυνατές.

Πηγή: govastileto.gr

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