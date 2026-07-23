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GOSSIP - LIFESTYLE

Βαλαβάνη: «Χαρακτηρίστηκα τσόκαρο και βλήμα»

βαλα
clock 19:00 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μία έντονη αντιπαράθεση που είχε με μία άγνωστή κυρία, με αφορμή μία θέση πάρκινγκ. Η δημοσιογράφος ενώ έβαλε το αυτοκίνητό της σε δημοτικό πάρκινγκ, μία γυναίκα διαφώνησε μαζί της και της είπε άσχημους χαρακτηρισμούς.

«Αφιερωμένο στην εκνευριστική κακιόλα “κυρία” που χθες μου ζήτησε να πάρω το αμάξι μου από εκεί που το πάρκαρα, γιατί δεν επιτρέπεται! Να σημειωθεί πως το parking είναι δημόσιο δημοτικό parking! Μαντέψτε ποια δεν κούνησε το αμάξι. Κι αυτός ήταν ο λόγος να χαρακτηριστώ μ@λ@κισμένο, τσόκαρο & βλήμα! Σήμερα συναντηθήκαμε ξανά! Πάρκαρα ακριβώς στην ίδια θέση με χθες! Αλλά σήμερα της έστειλα φιλάκια! Θεωρείτε πως τα βρήκαμε; Γίναμε φίλες;» έγραψε χαρακτηριστικά.

βαλαβανη

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Ευρυδίκη Βαλαβάνη Πάρκινγκ
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