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ΚΡΗΤΗ

Πανελλαδικές 2026: Στη Νομική Κομοτηνής η Ευαγγελία Γαϊτανίδου από το Ηράκλειο

Ευαγγελία Γαϊταινίδου
clock 17:47 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η Ευαγγελία Γαϊτανίδου από το Ηράκλειο πέτυχε τον μεγάλο της στόχο στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026. Με 17.000 μόρια, εξασφάλισε την εισαγωγή της στη Νομική Σχολή Κομοτηνής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως προέκυψε από τις βάσεις εισαγωγής που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας.

Η επιτυχία της αποτελεί επιστέγασμα μιας απαιτητικής και επίπονης διαδρομής, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική της πορεία. Η επιτυχία της σκόρπισε μεγάλη χαρά και στην οικογένειά της η οποία ετοιμάζει βαλίτσες για Κομοτηνή.

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Πανελλαδικές Εξετάσεις νομική κομοτηνής
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