ΠΕΜ.23 Ιου 2026 14:26
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά πάνω σε γέφυρα στο Ρότερνταμ - 15 τραυματίες

ροτερνταμ, τραμ
clock 17:38 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Σοβαρό ατύχημα συνέβη σήμερα Τετάρτη στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας όταν δύο τραμ συγκρούστηκαν πάνω στη γέφυρα Εράσμους με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 15 ατόμων.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο Rijnmond, από τους τραυματίες, ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση.



Διασώστες και παραϊατρικό προσωπικό παρείχαν τις πρώτες βοήθειες τόσο σε επιβάτες που παρέμεναν μέσα στα τραμ όσο και σε τραυματίες στον δρόμο. Ένα άτομο εγκλωβίστηκε σε ένα από τα οχήματα, απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ένα από τα τραμ εκτροχιάστηκε, ενώ μεγάλος όγκος συντριμμιών και σπασμένων τζαμιών διασκορπίστηκε στο οδόστρωμα. Ζημιές υπέστησαν επίσης δύο διερχόμενα αυτοκίνητα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής που μίλησε στο ολλανδικό δημόσιο δίκτυο NOS.

Η εταιρεία αστικών συγκοινωνιών RET ανακοίνωσε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα αίτια του ατυχήματος.

«Έχουμε δει τις εικόνες και είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα και όλους τους επιβάτες που βρέθηκαν στο σημείο», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι όλα τα τραμ της RET διαθέτουν σύστημα ασφαλείας τύπου «deadman», το οποίο απαιτεί από τον οδηγό να κρατά συνεχώς πατημένο ειδικό κουμπί ή πεντάλ. Σε περίπτωση που αυτό αφεθεί, το όχημα ακινητοποιείται αυτόματα.

Μετά το ατύχημα διακόπηκε η ηλεκτροδότηση των εναέριων γραμμών, ενώ η γέφυρα Έρασμος παραμένει κλειστή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηλιάνα Ζέρβα: Δέχθηκε επίθεση από χελώνα καρέτα καρέτα στη Μάνη

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τράμ Σύγκρουση Τραυματίες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis