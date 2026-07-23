Κρήτη: Τρεις συλλήψεις για χασισοφυτείες – Εντοπίστηκαν 46 δενδρύλλια κάνναβης

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Ευρεία αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/7) σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την καταπολέμηση της καλλιέργειας κάνναβης και της διακίνησης ναρκωτικών.

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου και το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, με τη συμμετοχή αστυνομικών από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, ηλικίας 35, 36 και 38 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες, ποιμνιοστάσια και άλλους χώρους που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο πιστόλια, ένα κυνηγετικό όπλο, τρεις γεμιστήρες, 115 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, πλήρη εξοπλισμό εσωτερικής καλλιέργειας κάνναβης, μικροποσότητα κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, καθώς και έξι κινητά τηλέφωνα.

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Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν οκτώ ειδικά διαμορφωμένους χώρους, στους οποίους καλλιεργούνταν συνολικά 46 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 1,5 μέτρου. Τα φυτά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ κατασχέθηκε και πλήθος αντικειμένων που θα εξεταστούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της αστυνομίας:

Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου και στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, σήμερα (23.07.2026) το πρωί οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρεσιών με την συνδρομή λοιπών Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου, συνελήφθησαν -3- ημεδαποί ηλικίας 35, 36 και 38 ετών κατηγορούμενοι για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, ποιμνιοστάσια και λοιπούς χώρους που κατέχουν και χρησιμοποιούσαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

2 πιστόλια,

1 κυνηγετικό όπλο,

3 γεμιστήρες

115 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

Πλήρης εξοπλισμός καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης (σκηνή, λάμπες, τροφοδοτικά κλπ)

Μικροποσότητα κάνναβης

Χρηματικό ποσό 50 ευρώ

6 κινητά τηλέφωνα

Επίσης εντοπίστηκαν οκτώ ειδικά διαμορφωμένοι χώροι στους οποίους καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά -46- δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως 1,5 μέτρου τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

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Επιπλέον κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων – πειστηρίων, για περαιτέρω διερεύνηση.

Συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως. Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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