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ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: 18χρονος κάλεσε το 112 και κατήγγειλε ψευδώς ότι τον βίασαν και συνελήφθη

περιπολικό
clock 16:27 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το απόγευμα της Τετάρτης (22/7), οι Αρχές στην Πάτρα τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από κλήση που διαβιβάστηκε μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, σύμφωνα με την οποία ένας 18χρονος υποστήριζε ότι είχε πέσει θύμα βιασμού.

Σύμφωνα με tempo24.news, αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο που υπέδειξε ο νεαρός και τον εντόπισαν άμεσα, προκειμένου να διερευνήσουν την καταγγελία και να του παράσχουν βοήθεια.

Ωστόσο, από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή καταγγελία, ενώ συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, όπου θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

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