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Κτηματολόγιο: Νέα μέτρα για την Κρήτη - Διευκολύνσεις μετά τις αντιδράσεις

κτηματολογιο ηρακλείου
clock 16:44 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δέσμη μέτρων για τη διευκόλυνση πολιτών και επαγγελματιών στη διαδικασία της ανάρτησης του Κτηματολογίου ανακοίνωσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου με τη συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βουλευτών, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και επιστημονικών φορέων της Κρήτης.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και να διασφαλιστεί ότι κανένας πολίτης δεν θα χάσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα λόγω προθεσμιών ή τεχνικών δυσκολιών.

Μεταξύ των βασικών μέτρων προβλέπεται η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των Γραφείων Κτηματογράφησης σε Ηράκλειο και Χανιά, η ενίσχυση των υπηρεσιών με επιπλέον προσωπικό και υποδομές, καθώς και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων διόρθωσης μέσω e-mail, με δέσμευση για απάντηση εντός 48 ωρών.

Παράλληλα, έως τις 3 Αυγούστου 2026 οι αιτήσεις διόρθωσης θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή με φυσική παρουσία, ενώ για την εμπρόθεσμη πρωτοκόλλησή τους αρκεί η αναγραφή του ΑΦΜ και του ΚΑΕΚ του ακινήτου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα μπορούν να προσκομιστούν έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για το Ρέθυμνο, όπου δίνεται επιπλέον προθεσμία έως τις 5 Αυγούστου για τη συμπλήρωση ήδη κατατεθειμένων αιτήσεων. Παράλληλα, το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσε ότι προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά και ειδική αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που αφορούν δασικές εκτάσεις.

Τέλος, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεσμεύτηκε να εξετάσει, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ενδεχόμενο χορήγησης πρόσθετης παράτασης για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

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