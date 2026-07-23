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Νοσοκομείο Νεάπολης: Προκήρυξη για νέες προσλήψεις γιατρών, διοικητικών και μηχανικών

διαλυνάκειο νοσοκομείο νεαπολης
clock 15:26 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Νέες θέσεις εργασίας για ιατρικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό ανοίγουν στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», καθώς εκδόθηκε επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΧΝ3469042-ΩΦΩ).

Η διοίκηση του ιδρύματος ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά 4 ατόμων με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.), με στόχο την άμεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών λειτουργίας του νοσοκομείου.

Η πρόσκληση αφορά εξωτερικούς συνεργάτες των παρακάτω ειδικοτήτων:

1 θέση Ιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής

2 θέσεις εξωτερικών συνεργατών ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού

1 θέση εξωτερικού συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Προθεσμίες και υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κινηθούν άμεσα, καθώς η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και ολοκληρώνεται την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026 στις 23:59.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν:Αυτοπροσώπως στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του νοσοκομείου.

Ηλεκτρονικά στην επίσημη διεύθυνση που ορίζει η προκήρυξη.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα έντυπα των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου (dialynakeio.com) καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

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