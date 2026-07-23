Eυρωπαϊκό Κολύμβησης Μεγάλων Αποστάσεων: Πέμπτος ο Β. Κακουλάκης στα 10χλμ. νέων ανδρών

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Πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση ο Βασίλης Κακουλάκης (ΠΑΟΚ,Ωρίωνας)στον αγώνα 10χλμ στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κολύμβησης Μαραθώνιας – Μεγάλων Αποστάσεων (OWS) 2026, κατηγοριών Π/Κ – Ε/Ν – ΝΑ/ΝΓ 2026», που ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 23/7 στην πόλη Σουκόρο της Ουγγαρίας. Τερμάτισε στην 5η θέση με επίδοση 1:54:19.73.

Ο Βασίλης που θα αγωνιστεί και στον αγώνα 3χλμ Knockout sprint, εκεί που πέρυσι κατέκτησε στην Πορτογαλία το χάλκινο μετάλλιο, ξεκίνησε πολύ δυνατά, ήταν 2ος στα 1600μ και 3ος τα 3.300μ. Έμεινε μέσα στη δεκάδα σε όλη τη διάρκεια του επίπονου αγώνα όπου πήραν εκκίνηση 37 αθλητές αλλά οι επτά δεν τερμάτισαν. Ήταν 5ος στα μισά (5.000μ), 7ος στα 6.600μ, 6ος στα 8.300μ για να τερματίσει τελικά στην 5η θέση. Ο 4ος, ο Ούγγρος Μάτε Καρπάτι είχε χρόνο 1:54.01.63.

Πολύ καλή η εμφάνιση και του Αντώνη Σερζετάκη(Ωρίωνας) που κατέλαβε την 19η θέση με 1:59:11.70.

Στο βάθρο ανέβηκαν, ο επίσης Ούγγρος Κριστιάν Γκραντπιέρε, «χρυσός» πρωταθλητής Ευρώπης με 1:53:59.87, ο Ιταλός Νταβίντε Γκρόσι 1:53:59.94 και ο Γάλλος, Εθάν Πάρκερ 1:54.00.83.

Στα κορίτσια, συμμετείχαν 21 αθλήτριες και η Ελισάβετ Ναστοπούλου τερμάτισε 17η με 2:16:19.60.

Νίκησε η Ρωσίδα, Πολίνα Κοζιάκινα 2:02:38.03, και την ακολούθησαν η Γερμανίδα, Τζούλια Άκερμαν 2:02:45.36 και η Ρωσίδα, Βαρβάρφα Χρατσένκο, 2:02:50.88.

Στις 16:00 στον αγώνα 7,5 χλμ θα λάβουν μέρος οι: Κων/νος Χουρδάκης, Ιάσονας-Δημήτρης Βούλας, Νίκος Κακουλάκης, Ειρήνη Ψαρουδάκη, Ελένη Πρατικάκη.