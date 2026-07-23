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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Αυτή είναι η καλύτερη ενδεκάδα της διοργάνωσης

μεσι
clock 13:28 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η FIFA αποκάλυψε την κορυφαία ενδεκάδα του Μουντιάλ 2026, μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, με την πρωταθλήτρια κόσμου, Ισπανία, να έχει την εντονότερη παρουσία σε συνδυασμό με τη Γαλλία, καθώς και οι δύο ομάδες διαθέτουν από τρεις παίκτες στο σχήμα.

Η ενδεκάδα είναι διαμορφωμένη σε σύστημα 4–3–3 και περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από επτά διαφορετικές χώρες, αναγνωρίζοντας τις κορυφαίες εμφανίσεις των παικτών στον θεσμό.

Η Ισπανία εκπροσωπείται από τους ΚουκουρέγιαΠόρο και Ρόδρι, ενώ, η φιναλίστ Αργεντινή έχει δύο παίκτες στην ενδεκάδα, τον Λισάντρο Μαρτίνες και φυσικά, τον Λιονέλ Μέσι. Εκτός από την Ισπανία, τρεις εκπροσώπους έχει και η Γαλλία με τους Εμπαπέ, Ολίσε και Ουπαμεκανό, ενώ θέση στην κορυφαία ομάδα κέρδισε επίσης η Αγγλία, η Νορβηγία αλλά και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η ενδεκάδα της FIFA:

Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι) – Πέδρο Πόρο (Ισπανία), Λισάντρο Μαρτίνες (Αργεντινή), Νταγιότ Ουπαμεκανό (Γαλλία), Μαρκ Κουκουρέγια (Ισπανία) – Ρόδρι (Ισπανία), Μίκαελ Ολίσε (Γαλλία), Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία) – Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή), Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία), Κιλιάν Εμπαπέ (Γαλλία).

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