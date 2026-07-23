Η κακοκαιρία της 24ης Ιουλίου: Καταιγίδες, χαλάζι μέχρι και υδροστρόβιλοι -Πόσο νερό θα πέσει

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Θεαματική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Παρασκευή 24 Ιουλίου, με το κύμα καύσωνα να δίνει τη θέση του σε αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες, θυελλώδεις βοριάδες και ισχυρές καταιγίδες που κατά τόπους ενδέχεται να συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις, ακόμη και υδροστρόβιλους.

Η αλλαγή του καιρού ξεκινά από την σήμερα Πέμπτη, όταν ο υδράργυρος θα υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ θα εκδηλωθούν οι πρώτες τοπικές βροχές στην κεντρική και ανατολική Στερεά Ελλάδα και στη βορειοανατολική Πελοπόννησο.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η Παρασκευή φέρνει το κύριο κύμα της κακοκαιρίας

Η σημαντικότερη διαταραχή αναμένεται την Παρασκευή, όταν οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, καθώς και τμήματα του Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου οι καταιγίδες αναμένεται να έχουν έντονο χαρακτήρα.

Οι μετεωρολόγοι δεν αποκλείουν τα ισχυρά φαινόμενα να συνοδευτούν κατά τόπους από πολύ έντονες βροχοπτώσεις, συχνή ηλεκτρική δραστηριότητα, ισχυρές ριπές ανέμου, τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ ευνοούνται ακόμη και οι συνθήκες για την εκδήλωση υδροστρόβιλων, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και βοριάδες 7 μποφόρ

Η μεταβολή του καιρού θα συνοδευτεί και από σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Την Παρασκευή οι μέγιστες τιμές δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 28 με 32 βαθμούς Κελσίου, βάζοντας τέλος στο έντονο κύμα ζέστης των προηγούμενων ημερών.

Την ίδια ώρα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, συμβάλλοντας στην περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας, αλλά και στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα δυναμικού καιρικού σκηνικού.

Πόσο νερό αναμένεται να πέσει στην Αττική

Η Αττική συγκαταλέγεται στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν από τη μεταβολή του καιρού, με τις πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες να αυξάνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια της Παρασκευής.

Τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν ότι σε περιοχές του νομού είναι πιθανό να σημειωθούν αξιόλογα ύψη βροχής, τα οποία τοπικά μπορεί να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τα 10 έως 20 χιλιοστά.

Ωστόσο, οι καταιγίδες θα έχουν έντονα τοπικό χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ακόμη και σε μικρές αποστάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες περιοχές της Αττικής ενδέχεται να δεχθούν μεγάλα ύψη βροχής μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ άλλες να επηρεαστούν πολύ λιγότερο ή και καθόλου.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι όσο πλησιάζουμε προς την Παρασκευή θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για τις περιοχές όπου θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα.

Βελτιώνεται ο καιρός από το Σάββατο

Η κακοκαιρία αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή εξασθένηση από το Σάββατο, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στο Αιγαίο και να υποχωρούν γρήγορα. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο καιρός θα βελτιωθεί, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Τι είναι οι υδροστρόβιλοι

Οι υδροστρόβιλοι είναι περιστρεφόμενες στήλες αέρα που σχηματίζονται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας ή μεγάλων λιμνών και συνδέονται με αναπτυγμένα καταιγιδοφόρα νέφη.

Πρόκειται για φαινόμενο που μοιάζει με ανεμοστρόβιλο, όμως εκδηλώνεται πάνω από το νερό.

Οι περισσότεροι υδροστρόβιλοι έχουν μικρή διάρκεια ζωής και περιορισμένη ένταση, ωστόσο μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες συνθήκες για σκάφη, λουόμενους και παράκτιες περιοχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν κινηθούν προς τη στεριά, είναι δυνατόν να διατηρήσουν μέρος της ισχύος τους, προκαλώντας τοπικές ζημιές.

Η εμφάνισή τους ευνοείται σε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας, με ισχυρές καταιγίδες και μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ θάλασσας και αέρα.

Υδροστρόβιλος στη Ραφήνα φέτος τον Φεβρουάριο

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