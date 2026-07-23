Προφήτης Ηλίας: Σε απόγνωση οι αμπελουργοί - Πληρώνουν 300 ευρώ το βυτίο για να ποτίσουν λίγο πριν τον τρύγο!

Σε εφιάλτη δίχως τέλος εξελίσσεται η φετινή περίοδος για τους αμπελουργούς στον Προφήτη Ηλία του Δήμου Ηρακλείου, καθώς η παρατεταμένη λειψυδρία και τα σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης απειλούν να «κάψουν» τους κόπους μιας ολόκληρης χρονιάς, λίγες μόλις ημέρες πριν από την συγκομιδή των σταφυλιών.

Η κατάσταση στην περιοχή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι παραγωγοί, βλέποντας τα αμπέλια τους να στεγνώνουν την πιο κρίσιμη στιγμή, αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ακραίες και οικονομικά δυσβάσταχτες λύσεις.

Σύμφωνα με καταγγελίες των ίδιων των αγροτών, το κόστος για τη μεταφορά νερού με ιδιωτικά βυτιοφόρα έχει εκτοξευθεί στα 300 ευρώ ανά βυτίο.

Το υπέρογκο αυτό ποσό εξανεμίζει κάθε προσδοκία για κέρδος, επιβαρύνοντας δραματικά το κόστος παραγωγής.

Βουρεξάκης: «Δεν ευθύνεται στο 100% ο Δήμος – Υπάρχει κακή διαχείριση»

Θέση για το φλέγον ζήτημα πήρε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, απαντώντας στις έντονες φωνές διαμαρτυρίας των κατοίκων και των παραγωγών, ξεκαθάρισε ότι οι ευθύνες δεν βαραίνουν αποκλειστικά τον κεντρικό μηχανισμό του Δήμου Ηρακλείου.

«Ο Δήμος δεν ευθύνεται στο 100% για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Προφήτη Ηλία. Υπάρχουν σοβαρά δείγματα κακής διαχείρισης του νερού σε τοπικό επίπεδο, καθώς ο δήμος στέλνει καθημερινά μέσω του Βιολογικού , 4.500 κ.μ νερού στην περιοχή" δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ άφησε να εννοηθεί ότι η αλόγιστη χρήση και οι ανεξέλεγκτες παροχές επιτείνουν το πρόβλημα, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες αιχμής, επισημαίνοντας την ανάγκη για ορθολογική κατανάλωση από όλες τις πλευρές.

Το "εκρηκτικό κοκτέιλ" συμπληρώνει και η έλλειψη νερού ύδρευσης

Το εκρηκτικό κοκτέιλ της παρατεταμένης λειψυδρίας και των προβληματικών υποδομών δεν απειλεί πλέον μόνο τις καλλιέργειες, αλλά στερεί από τους κατοίκους ακόμη και το βασικό αγαθό του πόσιμου νερού. Το διπλό πλήγμα σε άρδευση και ύδρευση έχει φέρει σε πλήρη απόγνωση την τοπική κοινωνία, η οποία εκπέμπει σήμα κινδύνου εν μέσω θέρους.

Ανάσα με νέα γεώτρηση

Μπροστά στο αδιέξοδο και προκειμένου να μην καταστραφεί η τοπική οικονομία, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε άμεσες παρεμβάσεις. Όπως έγινε γνωστό, ανοίγεται νέα γεώτρηση στην περιοχή, η οποία αναμένεται να δώσει σημαντική «ανάσα» στο στεγνό δίκτυο και να ενισχύσει άμεσα τις ποσότητες νερού που προορίζονται για την άρδευση των καλλιεργειών.

Το έργο αυτό εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής και της ΔΕΥΑΗ για την αντιμετώπιση του υδροδοτικού ελλείμματος.

Ωστόσο, οι παραγωγοί παραμένουν σε αναμμένα κάρβουνα, ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον τρύγο και κάθε μέρα που περνά χωρίς νερό κοστίζει χιλιάδες ευρώ στην τοπική παραγωγή.

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