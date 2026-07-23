Δήμος Ηρακλείου: Πρωινά γεύματα σε 350 μαθητές και 1 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα σχολικών καθαριστριών

Τη διενέργεια διαγωνισμού για τη χορήγηση πρωινού γεύματος σε 350 μαθητές και την ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων σχολείων του Δήμου Ηρακλείου με κάλυψη της επιπλέον δαπάνης ύψους 1.011.500 ευρώ από πόρους του Δήμου, ενέκρινε ομόφωνα, έπειτα από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, η Δημοτική Επιτροπή στη συνεδρίαση της Τετάρτης 22/7.

Ειδικότερα, έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη, εγκρίθηκε η πρόσληψη 243 ατόμων που θα απασχοληθούν στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το διδακτικό έτος 2026-2027, με κάλυψη του επιπλέον κόστους που προκύπτει από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την σχετική Υπουργική απόφαση (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./54/5775/2-6-2026), για τον Δήμο Ηρακλείου εγκρίθηκαν 269 άτομα συνολικό προσωπικό με 3ωρη απασχόληση ανά άτομο και 806 ώρες συνολικής ημερήσιας απασχόλησης. Ωστόσο αυτό το 3ωρο δεν επαρκεί για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών καθαριότητας των σχολείων. Με γνώμονα την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών, η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση των ωρών απασχόλησης σε 1.358,5 (από 806) και την πρόσληψη 173 ατόμων με πλήρη απασχόληση (1.124,5 ώρες ημερησίως), 46 με μερική απασχόληση 3 ωρών (138 ώρες ημερησίως) και 24 με μερική απασχόληση 4 ωρών (96 ώρες ημερησίως). Αυτή η ενίσχυση του προγράμματος προκαλεί επιπλέον δαπάνη ύψους 1.011.500 ευρώ για τη μισθοδοσία και τις εργοδοτικές εισφορές του προσωπικού, ποσό που θα καλυφθεί εξολοκλήρου από ιδίους πόρους του Δήμου Ηρακλείου, διασφαλίζοντας την άρτια καθαριότητα των σχολικών αιθουσών.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στην τοποθέτησή του επεσήμανε: «Ο Δήμος Ηρακλείου επωμίζεται μια τεράστια δαπάνη. Αναγκάζεται να καλύψει από δικούς του πόρους περίπου το 40% της συνολικής δαπάνης για τις σχολικές καθαρίστριες, δηλαδή πάνω από 1.000.000 ευρώ, την ώρα που η κρατική επιχορήγηση φτάνει το 1.350.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσό για μια υπηρεσία που αποτελεί πλήρη υποχρέωση του κεντρικού κράτους. Δυστυχώς, η Πολιτεία μειώνει τη δική της οικονομική συμμετοχή μέσα από λογιστικές αλχημείες και αυθαίρετους υπολογισμούς των τετραγωνικών μέτρων των σχολικών μονάδων. Μεταθέτει έτσι το πρόβλημα στις πλάτες των Δήμων, ισχυριζόμενη αναληθώς ότι καλύπτει το 100% των αναγκών, βασιζόμενη όμως σε εντελώς πλασματικούς χώρους. Ας μας έλεγε τουλάχιστον η κυβέρνηση ότι μπορεί να καλύψει το 60% των πραγματικών αναγκών, παρά να βαπτίζει το "λιγότερο" ως πλήρη κάλυψη. Θα μπορούσε να πει ότι χρηματοδοτεί πλήρως τον καθαρισμό εφαρμόζοντας το νόμο. Δεν μπορεί να εξαιρούνται από τους υπολογισμούς οι διάδρομοι, οι κοινόχρηστοι χώροι ή οι πολυχρηστικές αίθουσες των σχολείων μας, λες και αυτοί οι χώροι δεν χρειάζονται καθαριότητα».

Επίσης, η Δημοτική Επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσου Τσατσάκη, ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή πρωινού γεύματος σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού 205.837 ευρώ με ΦΠΑ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών 350 μαθητών από Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Ηρακλείου. Συνολικά θα διανεμηθούν 116.090 γεύματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 334 ημέρες σχολικής φοίτησης. Με την απόφαση αυτή, ο Δήμος Ηρακλείου ενισχύει το κοινωνικό του δίκτυο και εξασφαλίζει τη σίτιση των μαθητών που έχουν ανάγκη, στηρίζοντας έμπρακτα και ουσιαστικά τις ευάλωτες οικογένειες της πόλης.

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Άρθρο 27). Η επιτροπή προχώρησε παράλληλα στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, της μελέτης και των όρων της διακήρυξης.

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