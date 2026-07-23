Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα

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Βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα οχήματος στην Κίνα αποτυπώνει τη δραματική στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος, ο οποίος δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της επέλασης του τυφώνα Bavi, προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές.

Στα πλάνα διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να εγκλωβίζεται στη δίνη του φαινομένου, να ανασηκώνεται από το έδαφος και να εκτοξεύεται σε μεγάλη απόσταση, αποκαλύπτοντας τη σφοδρότητα των ανέμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο τυφώνας Bavi σάρωνε την επαρχία Ζετζιάνγκ, συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε πολλές περιοχές.

A tornado sent a car airborne in Haining, Zhejiang Province in China on Sunday.... 👀pic.twitter.com/qX0AZpFt7J — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 22, 2026

Οι αρχές της Κίνας έθεσαν σε εφαρμογή εκτεταμένα προληπτικά μέτρα, απομακρύνοντας περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια κατοίκους από τις εστίες τους. Παράλληλα, εκατοντάδες αεροπορικές πτήσεις ματαιώθηκαν, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τον ξεριζωμό χιλιάδων δέντρων.

Wild scenes as powerful winds ripped through Sanqiao Subdistrict, Weiyang District, Xi’an, Shaanxi Province, China, sending debris flying, toppling trees, and forcing people to run for safety.(July 21,2026) pic.twitter.com/eYxZRjMu9Z — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 22, 2026

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