ΠΕΜ.23 Ιου 2026 11:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο από την Κίνα: Ανεμοστρόβιλος σηκώνει αυτοκίνητο στον αέρα κατά τη διάρκεια τυφώνα

ανεμοστρόβιλος
clock 09:18 | 23/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Βίντεο που καταγράφηκε από κάμερα οχήματος στην Κίνα αποτυπώνει τη δραματική στιγμή που ένας ανεμοστρόβιλος, ο οποίος δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της επέλασης του τυφώνα Bavi, προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές.

Στα πλάνα διακρίνεται ένα αυτοκίνητο να εγκλωβίζεται στη δίνη του φαινομένου, να ανασηκώνεται από το έδαφος και να εκτοξεύεται σε μεγάλη απόσταση, αποκαλύπτοντας τη σφοδρότητα των ανέμων.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο τυφώνας Bavi σάρωνε την επαρχία Ζετζιάνγκ, συνοδευόμενος από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε πολλές περιοχές.

Οι αρχές της Κίνας έθεσαν σε εφαρμογή εκτεταμένα προληπτικά μέτρα, απομακρύνοντας περισσότερους από 2,2 εκατομμύρια κατοίκους από τις εστίες τους. Παράλληλα, εκατοντάδες αεροπορικές πτήσεις ματαιώθηκαν, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τον ξεριζωμό χιλιάδων δέντρων.

Διαβάστε επίσης 

Επίσημο: Εγκρίθηκε ισόβια κάθειρξη για κατά συρροή βιαστές παιδιών κάτω των 15 ετών στη Γαλλία!

Γαλλία: Απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κινα Αυτοκίνητο τυφώνας
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis