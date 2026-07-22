Γαλλία: Απαγόρευση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών ενέκρινε χθες την Τρίτη (21/7) η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, σε μια προσπάθεια περιορισμού των κινδύνων που, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέονται με τη χρήση των social media από ανηλίκους.

Η Γαλλία γίνεται η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που υιοθετεί αντίστοιχο μέτρο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία τον Δεκέμβριο έθεσε σε εφαρμογή την πρώτη παγκοσμίως απαγόρευση πρόσβασης σε μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, όπως το Facebook, το Snapchat, το TikTok και το YouTube.







«Η Γαλλία ανοίγει τον δρόμο, καθώς είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που θεσπίζει την ψηφιακή ενηλικίωση», δήλωσε η υφυπουργός Ψηφιακών Μέσων και Τεχνητής Νοημοσύνης, Άν Λε Ενάνφ, ενώπιον των γερουσιαστών.







«Εμείς οι Γάλλοι θα πρέπει όλοι μας να αποδεικνύουμε την ηλικία μας επί τέσσερις μήνες. Εάν είμαστε κάτω των 15 ετών, ο λογαριασμός (στην πλατφόρμα) θα κλείνει», εξήγησε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους.

Η απαγόρευση εγκρίθηκε σήμερα και από τα δύο σώματα του γαλλικού Κοινοβουλίου, τη Γερουσία και την Εθνοσυνέλευση.

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Το νομοσχέδιο πέρασε από τη Γερουσία με ψήφους 243 υπέρ έναντι 2 κατά. Ακολούθως εγκρίθηκε από τη Εθνοσυνέλευση, την Κάτω Βουλή, με ψήφους 279 υπέρ έναντι 81 κατά.

Μακρόν: «Ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός»



Ο Γάλλος, πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος τον Απρίλιο προέτρεψε τους νέους να κλείνουν τα κινητά τους και να διαβάζουν προκειμένου να γίνουν καλύτεροι πολίτες, επιθυμεί ο νόμος να τεθεί σε ισχύ εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους.

«Σας αφήσαμε σε αυτή τη ζούγκλα και αυτή σας στέρησε την προσοχή σας», είπε ο Μακρόν σε εφήβους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης τον Απρίλιο, αναφερόμενος στην έλλειψη κανόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Πρέπει να επιβραδύνουμε το ρυθμό και να σας βοηθήσουμε να γίνετε ενήλικες, ⁠και πάνω απ’ όλα πολίτες», είπε ακόμα και προσέθεσε πως: «γι’ αυτό θέλουμε να πούμε ότι πριν από την ηλικία των 15 ετών, τέρμα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σε ανάρτησή του στην οποία δημοσίευσε και ένα βίντεο, ο Μακρόν ανέφερε σήμερα ότι η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών προσπαθειών για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο.

«Είχα δεσμευτεί γι’ αυτό και τώρα ψηφίστηκε: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα απαγορευτούν στους κάτω των 15 ετών με την έναρξη του σχολικού έτους. Ευχαριστώ τους βουλευτές. Τώρα εναπόκειται στο Συνταγματικό Συμβούλιο να αποφανθεί και, στη συνέχεια, να αναλάβουμε δράση για να υλοποιήσουμε αυτό το μέτρο και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας στο διαδίκτυο», ανέφερε στην ανάρτηση.

«Η Γαλλία πρωτοστατεί στην Ευρώπη όσον αφορά την προστασία των παιδιών και των εφήβων μας», ανέφερε στο βίντεο, χαρακτηρίζοντας το μέτρο «ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός».

Με τη νέα νομοθεσία, τα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανοίξουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Σεπτεμβρίου.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης θα έχουν τέσσερις ακόμη μήνες για να κλείσουν τους λογαριασμούς που έχουν ήδη ανοιχτεί. Οι πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν σύστημα επαλήθευσης ηλικίας εγκεκριμένο από τη γαλλική ρυθμιστική αρχή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Αντιδράσεις για την εφαρμογή του μέτρου



Πολλοί βουλευτές αμφιβάλλουν ότι είναι εφικτό να εφαρμοστεί τόσο γρήγορα η απαγόρευση, όμως η υπουργός επέμεινε ότι το μέτρο θα λειτουργήσει.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια. Ο εσωτερικός κανονισμός του κάθε σχολείου θα μπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις.

Δεν προβλέπεται κάποια κύρωση για τους ανηλίκους ή τους γονείς τους, αλλά επαφίεται στις πλατφόρμες να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών.

Ο Σοσιαλιστής βουλευτής, Αρτίρ Ντελαπόρ, έκανε ωστόσο λόγο για «αοριστία στους μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας» για έναν νόμο που θα εφαρμοστεί «βιαστικά» και είπε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του πιθανότατα θα προσφύγει στο Συνταγματικό Συμβούλιο.

Η Ανυπότακτη Γαλλία από την πλευρά της επέκρινε έναν νόμο που «βάζει τέλος στην ανωνυμία στο Ίντερνετ».

Οι εξαιρέσεις του νόμου και η στάση των τεχνολογικών κολοσσών



Μια γνωμοδότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας (Anses) έκρουσε σαφώς τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή που συνιστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη ψυχική υγεία των εφήβων, επισήμανε η εισηγήτρια του νομοσχεδίου Λορ Μιλέρ, του προεδρικού κόμματος Renaissance. Σημείωσε ότι προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις από την απαγόρευση, που αφορούν για παράδειγμα «τις διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες» και «τα ψηφιακά έργα εκπαιδευτικού χαρακτήρα».

Όσον αφορά το YouTube και το WhatsApp, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως, η Μιλέρ διευκρίνισε ότι και αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών, μόνο για το τμήμα τους που προσομοιάζει με ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (κανάλια κοινής χρήσης, σχόλια κλπ). Η απλή παρακολούθηση βίντεο ή η προσωπική ανταλλαγή μηνυμάτων δεν θα επηρεάζονται από την απαγόρευση.

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αντιτίθενται στις γενικές απαγορεύσεις και τονίζουν ότι διαθέτουν ήδη μέτρα για την προστασία των νεότερων χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών περιορισμών. Ωστόσο, έχουν επίσης δεσμευτεί να συμμορφωθούν όπου οι κυβερνήσεις θεσπίζουν απαγορεύσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται τους δικούς της κανονισμούς για να επιβάλει περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη με σκοπό την προστασία των νέων και θα έχει λόγο ως προς το αν το γαλλικό νομοσχέδιο σέβεται την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

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