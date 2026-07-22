Χάκερ «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού: Δικαστήριο υποχρεώνει τράπεζα να επιστρέψει τα χρήματα

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Μια ιδιαίτερα σημαντική δικαστική απόφαση ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη προστασία των θυμάτων ηλεκτρονικής απάτης.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε ζευγάρι που έχασε 9.800 ευρώ από τον τραπεζικό του λογαριασμό έπειτα από επίθεση phishing, υποχρεώνοντας την τράπεζα να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων και να καταβάλει επιπλέον αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν.

Πώς έγινε η ηλεκτρονική απάτη

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο σύζυγος επιχείρησε να συνδεθεί στην υπηρεσία e-banking μέσω του κινητού του τηλεφώνου, προκειμένου να ελέγξει το υπόλοιπο του λογαριασμού του. Επειδή εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος, δοκίμασε να συνδεθεί από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έλαβε μέσω Viber έναν εξαψήφιο κωδικό επιβεβαίωσης για σύνδεση από νέο πρόγραμμα περιήγησης και τον πληκτρολόγησε. Ωστόσο, άγνωστοι δράστες, αξιοποιώντας τεχνικές phishing, κατάφεραν να υποκλέψουν δεύτερο κωδικό ασφαλείας (OTP), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την έγκριση μεταφοράς χρημάτων.

Ο πελάτης δεν έλαβε ποτέ το σχετικό μήνυμα στο κινητό του, όμως οι χάκερ μετέφεραν άμεσα 9.800 ευρώ σε λογαριασμό τράπεζας στη Γαλλία, από όπου τα χρήματα αναλήφθηκαν σχεδόν αμέσως.

Η δικαστική ανατροπή

Αν και το πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε απορρίψει αρχικά την αγωγή, θεωρώντας ότι υπήρχε ευθύνη των πελατών, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ανέτρεψε πλήρως την απόφαση.

Οι δικαστές έκριναν ότι το βάρος της απόδειξης σε περιπτώσεις μη εγκεκριμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών ανήκει στην τράπεζα και όχι στον πελάτη. Συγκεκριμένα, η τράπεζα οφείλει να αποδείξει με τεχνικά στοιχεία, όπως οι διευθύνσεις IP, οι χρησιμοποιούμενες συσκευές και τα ηλεκτρονικά ίχνη της συναλλαγής, ότι ο πελάτης ενέκρινε πράγματι τη μεταφορά των χρημάτων.

Άκυροι οι όροι που μεταφέρουν την ευθύνη στον πελάτη

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται ότι η καταγραφή της χρήσης ενός μέσου πληρωμών από το τραπεζικό σύστημα δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ότι ο πελάτης ενέκρινε τη συναλλαγή ή ενήργησε με δόλο ή βαριά αμέλεια.

Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε άκυρους τους γενικούς όρους της σύμβασης που επιχειρούν να μετακυλίσουν όλη την ευθύνη στον καταναλωτή.

Όπως αναφέρεται, ακόμη και αν ένας χρήστης εξαπατηθεί και αποκαλύψει τα στοιχεία του πρώτου σταδίου ταυτοποίησης, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την απώλεια των χρημάτων του, ιδιαίτερα όταν οι δράστες καταφέρνουν να παρακάμψουν και τα επιπλέον επίπεδα ασφαλείας της τράπεζας.

Η αποζημίωση που επιδίκασε το δικαστήριο

Με την απόφασή του, το δικαστήριο υποχρέωσε την τράπεζα να επιστρέψει στο ζευγάρι τα 9.800 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τον κοινό λογαριασμό τους.

Επιπλέον, επιδίκασε αποζημίωση ύψους 2.000 ευρώ για την ηθική βλάβη, αναγνωρίζοντας ότι η απώλεια των οικονομιών τους προκάλεσε έντονη ψυχική ταλαιπωρία, άγχος και σοβαρή αναστάτωση στην καθημερινότητά τους.

Τι σημαίνει η απόφαση για τους καταναλωτές

Η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ενισχύει την προστασία των καταναλωτών απέναντι στις ηλεκτρονικές απάτες και υπενθυμίζει ότι οι τράπεζες έχουν αυξημένες υποχρεώσεις ως προς την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Παράλληλα, στέλνει το μήνυμα ότι η απλή καταγραφή μιας συναλλαγής δεν αρκεί για να αποδειχθεί πως ο πελάτης την ενέκρινε, ενώ επιβεβαιώνει ότι σε περιπτώσεις phishing η ευθύνη δεν μπορεί να μεταφέρεται αυτόματα στον καταναλωτή χωρίς επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

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