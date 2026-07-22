ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας στα Χανιά λόγω έργων

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Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας τίθενται σε εφαρμογή σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ΒΟΑΚ στα Χανιά, λόγω προγραμματισμένων έργων στην περιοχή των Αγίων Πάντων.Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών και στην ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Δείτε την σχετική ανακοίνωση:

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων (αριθμ. πρωτ. 2501/10/174-μθ’, ΑΔΑ:9ΓΜ146ΜΤΛΒ-ΙΔΤ), με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στην περιοχή Αγίων Πάντων.

Συγκεκριμένα, από τις 09.07.26 έως και τις 09.09.26 ισχύουν στο τμήμα από τη χ/θ 22+800 έως τη χ/θ 24+800, και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, με στένωση λωρίδων κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν ενώ εφιστάται η προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των εργασιών, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

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