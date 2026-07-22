Ήρθαν στην Κρήτη για... διακοπές - Έκλεψαν δύο αυτοκίνητα, μηχανή και μοτοποδήλατο!

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Απίστευτη η παράνομη δράση δύο ανήλικων Ολλανδών τουριστών, ηλικίας 16 και 17 ετών, οι οποίοι ήρθαν στην Κρήτη για διακοπές και κατέληξαν με χειροπέδες.

Οι δύο φίλοι, οι οποίοι παραθέριζαν στα Μάταλα μαζί με τον πατέρα του ενός εκ των δύο, φέρονται να έκλεψαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα, μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και ένα μοτοποδήλατο!

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων κατήγγειλαν τις κλοπές στο ΑΤ Φαιστού και δεν άργησε η σύλληψη των δύο ανηλίκων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες αρνήθηκαν να σταματήσουν σε σήμα των αστυνομικών και όπως διαπιστώθηκε, ο ένας οδηγούσε το ένα κλεμμένο αυτοκίνητο και ο άλλος την κλεμμένη μηχανή!

Οι ανήλικοι συνελήφθησαν καθώς και ο 50χρονος πατέρας ενός εκ των δύο.

Τα κλεμμένα οχήματα επεστράφησαν στους ιδιοκτήτες.

Το δελτίο τύπου της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν χθες (21.07.2026) σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού δύο (2) ανήλικοι αλλοδαποί κατηγορούμενοι για κλοπή και ακόμα ένας 50χρονος ομοεθνής τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.







Ειδικότερα από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας σχετικά με περιπτώσεις κλοπών οχημάτων σε περιοχές του Δήμου Φαιστού, προέκυψε ότι δύο ανήλικοι αλλοδαποί κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 20.07.2026 είχαν αφαιρέσει από χώρους στάθμευσης, δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλη μοτοσυκλέτα και μοτοποδήλατο.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (21.07.2026) εντοπίστηκαν οι δύο ανήλικοι να επιβαίνουν σε ένα εκ των αφαιρεθέντων οχημάτων και σε δίκυκλη μοτοσικλέτα και αφού ακινητοποιήθηκαν συνελήφθησαν.

Αφαιρεθέντα οχήματα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στου παθόντες.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.

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